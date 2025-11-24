Denuncian supuestos cobros ilegales para locales en la Feria Internacional de La Chorrera

Panamá/La Feria Internacional de La Chorrera enfrenta señalamientos por supuestos cobros ilegales para el alquiler de locales correspondientes al próximo año. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), tras recibir denuncias de artesanos y productores que buscan un espacio para participar en la edición 2026 del evento.

La feria está programada para realizarse del 21 de enero al 1 de febrero de 2026. Sin embargo, los cobros serían irregulares porque el patronato encargado de administrarla aún no ha sido renovado, según confirmaron autoridades.

Juan Carvajal, presidente de la Comisión Nacional de Ferias del MIDA, explicó que “hemos recibido algunas denuncias de algunos productores, de algunos artesanos, de que les están cobrando el alquiler de los espacios o de los locales de la Feria Internacional de La Chorrera para el próximo periodo 2026. Eso no es correcto porque ese es un patronato que está próximo a su elección”.

Este medio conoció que la elección del nuevo patronato debe realizarse la próxima semana. No obstante, el caso de La Chorrera no es aislado: en más de 16 ferias a nivel nacional también se estarían realizando cobros anticipados pese a que sus patronatos se encuentran con el periodo vencido.

Carvajal confirmó esta situación e indicó que “actualmente tenemos 16 ferias a nivel nacional con el periodo vencido. Este tipo de denuncias se está dando también en otras ferias de la República, donde se está haciendo el cobro para el periodo posterior y esas elecciones no se han realizado todavía.”

Agregó que el MIDA busca regularizar todos los patronatos: “Lo que estamos tratando de regularizar —y el señor ministro también— es que todas las ferias se realicen. Eso es importante para la economía del país y para la actividad de cada uno de esos artesanos y productores que van a la feria y para el público".

De acuerdo con la información recabada, se recomienda a los interesados en participar en las distintas ferias nacionales esperar a que los nuevos patronatos tomen posesión para formalizar los contratos de alquiler de stands o locales.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.