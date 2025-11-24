Black Friday: Autoridades piden a compradores extremar precauciones

Salir de compras durante estas fechas es una actividad frecuente, pero también representa riesgos si no se toman medidas básicas de autoprotección.

Panamá/Con la llegada del Black Friday, una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año, las autoridades anunciaron el refuerzo de la presencia policial en centros comerciales y áreas de gran afluencia, con el fin de prevenir hechos delictivos ante el aumento de compradores.

Salir de compras durante estas fechas es una actividad frecuente, pero también representa riesgos si no se toman medidas básicas de autoprotección. Por ello, además del operativo policial, se han emitido recomendaciones para que los ciudadanos planifiquen sus compras, organicen sus trayectos y reduzcan situaciones que los hagan más vulnerables a los delincuentes.

Las autoridades piden especial atención al momento de estacionar vehículos, evitando lugares oscuros y no dejando a la vista dinero, bolsas de compras o artículos llamativos que puedan atraer a los delincuentes. También reiteran que, de ser posible, evite llevar niños; y si deben acompañar a los adultos, asegurarse de mantenerlos siempre a la vista y conectados mediante algún dispositivo o accesorio que permita vigilarlos en todo momento.

Policía Nacional: “No deje objetos de valor a la vista”

El jefe de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Ricardo Fruto, pidió a la población reforzar su autocuidado desde que salen de casa.

“Verifique bien y no deje la ventana o las puertas abiertas; muchas veces, por descuido, la persona no se da cuenta y lo hace”, advirtió. También insistió en no dejar objetos de valor dentro del vehículo ni dinero expuesto a simple vista; “son atractivos para la persona que se dedica a estos hechos delincuenciales”, señaló. Fruto recomendó a los ciudadanos organizar previamente la cantidad de dinero que van a usar y tener precauciones al abordar buses o transporte selectivo.

La Policía enfatizó que quienes utilicen transporte público deben esperar en paradas iluminadas y concurridas. Además, es esencial llevar bolsos o mochilas en la parte delantera del cuerpo, nunca en la espalda, ya que los carteristas aprovechan aglomeraciones y el momento de subir al bus para sustraer celulares, carteras y otros objetos de valor.

Las autoridades reiteraron que el operativo continuará durante todo el fin de semana y en los días de mayor actividad por ofertas, con el fin de garantizar la seguridad de compradores y comerciantes.

Con información de Meredith Serracín.