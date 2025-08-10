Bomberos reportan 360 incendios estructurales en el país en lo que va 2025

El sábado, un incendio en Río Sereno, Chiriquí, requirió del apoyo de bomberos de Costa Rica.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (Bcbrp) reportó 360 incendios estructurales en todo el país desde enero, un aumento que genera preocupación ante la cercanía de las fiestas de fin de año.

Según el coronel Ángel Delgado, director de Calamidades Conexas, en las últimas 72 horas se han combatido incendios en San Miguel, Calidonia, Los Andes y Pedregal, así como un siniestro en un comercio de Río Sereno, Chiriquí, donde fue necesario el apoyo de los bomberos de Costa Rica para sofocar las llamas.

Delgado advirtió que, con la temporada festiva, el uso de iluminación, aparatos eléctricos y fuegos artificiales podría incrementar el riesgo de incendios. Las principales causas detectadas este año son desperfectos eléctricos, fugas de gas y velas encendidas sin supervisión.

El Bcbrp reiteró su llamado a reforzar las medidas de prevención: revisar las instalaciones eléctricas, manejar con precaución las fuentes de calor y nunca dejar llamas encendidas sin vigilancia. “Un incendio no solo destruye bienes materiales; también deja secuelas irreparables en las familias”, enfatizó Delgado.