Activan alerta Amber por desaparición de Iris Elianis Martínez Delgado en Colón

Ciudad de Panamá, Panamá/Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025, las autoridades han procedido a activar la alerta Amber por la desaparición de Iris Elianis Martínez Delgado, de 14 años de edad, y solicitan la colaboración de toda la ciudadanía para dar con su paradero.

Según el reporte oficial, Iris fue vista por última vez el 9 de agosto de 2025 a las 8:59 a.m. en Medalla Milagrosa, La Feria, Barrio Sur, Colón, Colón. Al momento de su desaparición, la menor presentaba las siguientes características: mide 1.56 metros de estatura, complexión normal, cabello negro y liso, ojos color chocolate y piel blanca. Su peso aproximado es de 110 libras, tiene la nariz perfilada y una cicatriz en el antebrazo de la mano derecha.

La activación de la alerta Amber implica la difusión inmediata de la información en medios de comunicación, redes sociales, terminales de transporte y otros canales estratégicos, con el fin de aumentar las posibilidades de ubicación de la persona desaparecida. Este mecanismo se activa cuando se cumplen criterios específicos, como que la persona desaparecida sea menor de edad y existan indicios de que pueda encontrarse en riesgo.

En Panamá, la alerta Amber es coordinada por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, con la colaboración de diversas instituciones y la sociedad civil. Desde su implementación, se ha convertido en una herramienta clave para la búsqueda rápida de menores desaparecidos, fomentando la respuesta inmediata de la población y el intercambio ágil de información entre autoridades.

Las autoridades reiteran que cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Iris Elianis Martínez Delgado debe ser comunicada de inmediato llamando al 104. La colaboración ciudadana es fundamental para el éxito de este mecanismo de búsqueda.