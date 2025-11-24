Diversos distritos del país se preparan para celebraciones este 27 y 28 de noviembre

Las autoridades locales confirmaron que se desplegarán dispositivos de seguridad para garantizar el sano esparcimiento familiar y el orden de las celebraciones.

Ciudad de Panamá/Las festividades del mes de la patria continuarán este jueves 27 y viernes 28 de noviembre con actividades en distintos puntos del país, incluyendo coronaciones, concursos folclóricos y desfiles que reunirán a cientos de delegaciones culturales y escolares.

En el corregimiento de Tocumen, la celebración iniciará la noche del jueves 27 con la coronación de las reinas organizadas por la Asociación de Santeños de Panamá.

Las actividades continuarán el viernes 28 desde las 11:00 a.m. con el tradicional desfile de carretas, que partirá desde el sector sur del antiguo Club de Leones.

“A las 11 a.m. iniciará el desfile, pero antes de eso tendremos desde las 8:00 a.m. un concurso de polleras. Vamos a tener más de 10 delegaciones escolares, más de 13 carretas, cabalgatas, agrupaciones folclóricas y finalizamos con el Sarao con Víctor Bernal”, indicó Kimberly Ellys, representante de la Junta Comunal de Tocumen.

En paralelo, el distrito de San Miguelito también celebrará sus actos. Las actividades arrancarán desde las 6:40 a.m. con los actos protocolares del Consejo Municipal. Luego, a las 9:00 a.m., iniciará el desfile folclórico desde el sector de Paraíso, con la participación de más de 25 delegaciones.

“Habrá instituciones, bandas independientes, agrupaciones folclóricas y colegios. Calculamos que podría estar culminando alrededor de las 7:00 p.m.”, detalló Manuel Díaz, de la Dirección Cultural de la Alcaldía de San Miguelito.

Las autoridades locales confirmaron que en ambos eventos se desplegarán dispositivos de seguridad para garantizar el sano esparcimiento familiar y el orden de las celebraciones.

Para cerrar con broche de oro el mes de la patria, la provincia de Chiriquí también tendrá su gran jornada festiva. En Boquete se realizará un desfile con más de 92 delegaciones, entre bandas estudiantiles e independientes, el cual se prevé que concluya pasada la medianoche, debido a la alta participación.

Con información de Jessica Román