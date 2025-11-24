Municipio de Chitré habilita 51 puestos temporales para apoyar a trabajadores informales

Estos puestos estarán disponibles desde el 1 de diciembre hasta el Día de Reyes.

El municipio de Chitré anunció la habilitación de 51 puestos temporales a lo largo de la Avenida Central, los cuales estarán disponibles desde el 1 de diciembre hasta el Día de Reyes. Estos espacios permitirán que residentes sin empleo fijo puedan ofrecer productos y servicios durante la temporada de fin de año, una oportunidad clave para generar ingresos en un periodo de alta actividad comercial.

Según informó la Tesorería Municipal, este año se registró un aumento significativo en las solicitudes, alcanzando los 51 cupos disponibles, cifra superior a la del año pasado.

Las autoridades consideran este incremento como un reflejo de la creciente necesidad económica en el distrito y del interés de muchas familias por emprender actividades comerciales temporales.

🔗Puedes leer: Más de 280 accidentes de tránsito dejan 6 muertos y 83 lesionados durante el fin de semana

“La verdad que es un buen provecho para nosotros recoger en un mes el sustento para nuestra familia”, expresó María Baule, una de las aspirantes a los puestos autorizados.

Por su parte, el tesorero municipal, Luis Quintero, detalló que los puestos estarán distribuidos desde la esquina del almacén Payless hasta la esquina del Hotel Santa Rita, abarcando uno de los tramos más concurridos de la ciudad.

Con información de Eduardo Vega