Potabilizadora de Penonomé suspenderá servicio este martes por limpieza en toma de agua cruda

La jornada de mantenimiento se llevará a cabo este martes, en un horario estimado de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.

Penonomé, Coclé/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que más de 9,000 usuarios del distrito de Penonomé deberán prepararse para una suspensión temporal del servicio de agua potable, debido a trabajos de limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora local.

La institución informó que la jornada de mantenimiento se llevará a cabo este martes 25 de noviembre, en un horario estimado de 5:00 a.m. a 11:00 a.m., periodo durante el cual el distrito no contará con el suministro.

La medida responde a los altos niveles registrados en el río Zaratí tras las recientes lluvias, lo que ha provocado el arrastre de sedimentos hacia las estructuras de captación.

“El día de mañana estaremos realizando limpieza en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Penonomé. Esto es consecuencia de las últimas lluvias que hemos tenido en el área y en las cabeceras de los ríos, que han arrastrado bastante sedimento hacia las tomas. El objetivo es proteger los equipos de bombeo y los motores, garantizando que la planta opere con eficiencia”, explicó Arcenio González, director regional del Idaan en Coclé.

Entre los sectores que experimentarán la falta del servicio se encuentran Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, Cerro Centenario, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Carola, San Antonio, Avenida Central y áreas aledañas.

Con información de Nathaly Reyes