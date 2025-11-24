Mulino recibe a jóvenes que participaron en el Concurso Nacional de Oratoria

Mulino destacó que iniciativas como esta fortalecen la educación y promueven valores fundamentales como la perseverancia, la responsabilidad y la expresión oral.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltó el esfuerzo y el compromiso de los más de 4,200 estudiantes que este año participaron en el Concurso Nacional de Oratoria, una de las competencias académicas más importantes del país.

Este año, el tema del Concurso de Oratoria guardó estrecha relación con una de las principales metas de la administración Mulino: "Alfabetización Constitucional: el poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos".

A través de un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, el mandatario expresó que la dedicación de los jóvenes participantes refleja “las ganas que tiene Panamá de aprender y crecer”.

Durante el acto de reconocimiento realizado este lunes en el Palacio Presidencial, Mulino felicitó a Sofía, ganadora de la edición 2025, así como a Edoardo y Ricardo, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

"La constituyente es un proceso democrático que transforma el Estado de manera pacífica, con la participación de cada uno de los hombres y mujeres del país que quieran ser constituyentes para hacer una constitución. Es la única manera, fuera de la Asamblea, de que el pueblo panameño, en ejercicio del artículo 2 de la Constitución, se exprese y decida, como hicimos en 1946", recalcó Mulino durante el encuentro.

El presidente alentó a los estudiantes a seguir preparándose y a continuar inspirando a otros jóvenes con su disciplina y liderazgo.

El mandatario cerró su mensaje reiterando la importancia de apoyar a la juventud panameña en su desarrollo académico y personal, y calificó como un “gusto” haber compartido con los participantes de esta edición.