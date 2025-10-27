TVN Media firma convenio como medio oficial del Concurso Nacional de Oratoria 2025

Este año, bajo el lema “Alfabetización constitucional: el poder de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

Ciudad de Panamá, Panamá/TVN Media, el Ministerio de Educación (Meduca) y Fundación Más Móvil firmaron un importante convenio de patrocinio y transmisión para la realización del Concurso Nacional de Oratoria 2025, uno de los eventos educativos y juveniles más esperados del país, en el que 15 estudiantes de distintas regiones participarán en la gran final que se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 6:00 p.m. y que será transmitida en cadena nacional.

Roberto Sevillano, viceministro administrativo del Meduca, destacó que gracias al apoyo de TVN y TVMAX, este concurso se verá en el país.

Por su parte, María Guadalupe Guillén, de Asuntos Corporativos de TVN Media, dijo que esta es una forma de trabajar por un Panamá mejor y ayudar a que otros tengan voz.

Evelia González, secretaria general de la Fundación Más Móvil, reiteró que es un evento que atrae a jóvenes y siembra líderes para el futuro.