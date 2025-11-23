Concurso Nacional de Oratoria 2025: Sofía Araujo, del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Chiriquí, se alza con el primer lugar

Ciudad de Panamá/La final del Concurso Nacional de Oratoria 2025 se realizó la noche de este domingo 23 de noviembre, en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, en el marco de la celebración de su vigésimo aniversario, y tuvo como gran triunfadora a Sofía Araujo, estudiante del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles de Chiriquí.

Araujo se alzó con el primer lugar de esta edición del concurso de oratoria cuyo tema central era: “Alfabetización constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

El segundo lugar fue para Edoardo Baldera, del Colegio Adventista Metropolitano, y el tercer puesto fue para Ricardo Hendrick, de la Academia Santa María de Colón.

El cuarto lugar lo obtuvo Augusto Pino, del Colegio San Vicente de Paúl, y el quinto puesto fue para Juan Montery, del Colegio Saint Mary. El sexto lugar fue para María Prescott, del Colegio Bilingüe Eben Ezer de Colón, y el séptimo para Omaira Sánchez, del Colegio San Agustín de Penonomé.

Los quince finalistas, seleccionados entre participantes provenientes de las regiones escolares del país.

Durante este proceso, recibieron formación especializada en comunicación, liderazgo y expresión oral, guiados por expertos nacionales e internacionales.

La competencia contó con la evaluación de un jurado calificador que valoró a los participantes bajo nueve criterios esenciales.

Sofía Araujo destacó por su dominio del tema constitucional, su claridad argumentativa, su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público, transmitiendo con fuerza el rol transformador que la juventud puede jugar en la redefinición del futuro del país.

Con dos décadas de trayectoria, el Concurso Nacional de Oratoria se consolida como una de las plataformas más influyentes para el liderazgo juvenil en Panamá.

Los 15 finalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025 fueron: