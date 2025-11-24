Más de 280 accidentes de tránsito dejan 6 muertos y 83 lesionados durante el fin de semana

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y el incremento del flujo vehicular, la Dirección de Operaciones del Tránsito desarrollará diferentes operativos preventivos.

Panamá/Durante el fin de semana se registraron múltiples accidentes de tránsito en diferentes puntos del país, dejando como saldo seis víctimas fatales y decenas de heridos.

El subteniente Héctor Gómez, de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, informó que en total se contabilizaron 286 accidentes, los cuales dejaron 83 personas lesionadas y 6 fallecidas. Estos hechos ocurrieron en áreas como Veraguas, 24 de Diciembre, La Doña y Arraiján. Las causas de los accidentes aún se mantienen bajo investigación.

Gómez reiteró el llamado a los conductores a manejar con precaución, respetar las señales de tránsito y evitar conductas de riesgo. También recordó a los peatones la importancia de utilizar puentes elevados y pasos seguros.

El subteniente Gómez advirtió que, ante la proximidad de las fiestas de fin de año y el incremento del flujo vehicular, la Dirección de Operaciones del Tránsito desarrollará diferentes operativos preventivos para garantizar la seguridad en las vías.

Con información de Yamy Rivas.