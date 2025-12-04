Fuego en edificio de Los Libertadores genera alarma y evacuación; no se reportan heridos

Los vecinos alertaron sobre la situación al percibir olor a humo, lo que generó alarma entre los habitantes del edificio, quienes descendieron rápidamente para evitar la inhalación de gases tóxicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un incendio registrado en horas de la mañana de este jueves en la torre H2, sección B, del conjunto residencial Los Libertadores, provocó la evacuación inmediata de todos los ocupantes del edificio. El incidente se originó alrededor de las 9:15 a.m. en un apartamento ubicado en el 10.º piso, donde no se encontraban sus residentes, pero sí mascotas que posteriormente fueron rescatadas.

Los vecinos alertaron sobre la situación al percibir olor a humo, lo que generó alarma entre los habitantes del edificio, quienes descendieron rápidamente para evitar la inhalación de gases tóxicos. Algunos residentes relataron momentos de tensión al intentar ubicar a familiares y mascotas atrapadas en los pisos superiores.

“La gente de abajo gritaba 'fuego, fuego, fuego' y todo el mundo. Yo agarré mis dos nietas y arriba, en el décimo donde era el fuego, ahí estaba mi otra nieta. Y el papá lo levanté y le dije: 'Levántate a buscar a la baby, la baby', y él vive en el noveno. Yo me quería morir. Yo no podía subir y yo soy impertesa. La cosa es que mi otro nieto subió con el hermano a buscar a la 'baby' y a buscarlo a él”, contó una residente visiblemente afectada.

El teniente coronel Eduardo Escobar informó que más de 20 miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en la operación para controlar las llamas. Según el reporte oficial, no hubo personas lesionadas. Los residentes del apartamento afectado se encontraban fuera, trabajando, al momento del incendio.

Indicó que algunas mascotas quedaron dentro, pero fueron evacuadas oportunamente. Escobar también hizo un llamado a los conductores a evitar estacionarse frente a los hidrantes, dado que esta práctica entorpece el trabajo de los bomberos. A pesar del obstáculo vial, los bomberos lograron sofocar las llamas sin incidentes adicionales. El origen del incendio aún está bajo investigación.

Con información de Jessica Román