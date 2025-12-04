'Solo quiero que llegue enero': expertos recomiendan estar atentos a señales de depresión durante fiestas

🎄 La nostalgia también es un elemento clave. Los recuerdos de quien no está, como padres, hijos o familiares, se reactivan, generando un “fenómeno de aniversario” que intensifica emociones. 🎄 Para algunos, el intento de aferrarse a rutinas previas resulta insuficiente, mientras que el insomnio, la pérdida de apetito o pensamientos de muerte pueden aparecer como señales de alerta.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cierre del año suele asociarse con alegría, reencuentros y esperanza. Sin embargo, para muchas personas, este periodo también trae consigo una carga emocional que puede desencadenar tristeza profunda, ansiedad o síntomas depresivos.

Se trata del denominado Trastorno Afectivo Estacional (TAE) o comúnmente conocido como "depresión navideña", una condición psicológica que, aunque frecuentemente subestimada, afecta la calidad de vida de quienes la padecen.

Según explicó el psicólogo clínico Cristóbal Nieto, diciembre reúne una serie de factores que pueden intensificar emociones negativas. “Pasan cosas en diciembre que usualmente no pasan durante el año: reuniones familiares, comidas, arreglar la casa", señaló el especialista, quien también indicó que para estas fechas hay más dinero, pero también más estrés, a su vez que se reactiva el recuerdo de familiares ausentes y vínculos que ya no existen.

Nieto comenta que muchas personas sienten el deseo de “saltarse diciembre” por la carga emocional que representa. Quienes han padecido ansiedad o depresión en el pasado se vuelven más vulnerables, lo que puede reactivar episodios depresivos. El especialista destaca que la presión social y económica es uno de los mayores detonantes.

Añadió que la compra de regalos, las filas para adquirir alimentos tradicionales, la necesidad de aparentar o competir crean una carga impuesta, en donde hay personas que no tienen el recurso para cumplir con esas expectativas y sienten frustración, lo que a largo plazo puede derivar en un episodio depresivo. A ello se suma el fenómeno de hacer balance del año: asuntos no resueltos, metas incumplidas y temores sobre el futuro.

Aunque el malestar emocional en diciembre es común, Nieto advierte que hay señales que no deben pasarse por alto: “Ese miedo, esa nostalgia por lo que perdí y el miedo a lo que viene hacen que se intensifiquen esos fenómenos angustiosos".

La temporada también trae problemas como irritabilidad, aislamiento y dificultad para manejar emociones. Otro factor que incide negativamente es la pérdida de comunicación interpersonal. Manifestó que las personas han perdido la capacidad de hablar y conectar sin juzgar: "Usualmente hemos perdido la comunicación, porque todo eso es muy dinámico por redes sociales y perdemos esa capacidad para comunicarnos de manera adecuada".

El sentirse triste y enojado es normal. Es una emoción bastante válida y entendible, pero cuando este fenómeno hace que las emociones se intensifiquen al punto de que yo quiera acabar con mi vida porque no quiero vivir esto, entonces ya es peligroso. — Cristóbal Nieto - psicólogo clínico

La nostalgia también es un elemento clave. Los recuerdos de quien no está, como padres, hijos o familiares, se reactivan, generando un “fenómeno de aniversario” que intensifica emociones. Para algunos, el intento de aferrarse a rutinas previas resulta insuficiente, mientras que el insomnio, la pérdida de apetito o pensamientos de muerte pueden aparecer como señales de alerta.

Nieto destaca que todos los grupos poblacionales son vulnerables: niños, adolescentes, adultos y personas mayores. El consumo de alcohol y otras sustancias, usado como escape emocional, agrava el cuadro. También existen señales verbales que los familiares deben atender. Comentarios como “no quiero estar aquí el otro año” o “no le encuentro sentido a mi vida” son claros signos de alarma ante intentos suicidas.

Finalmente, el especialista recalca la importancia de buscar ayuda profesional, por lo que es fundamental que la persona se dé cuenta de que no está sola. Y si como familia no se logra ayudar, es necesario acudir con especialista.