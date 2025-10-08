Salud Mental: Especialistas advierten sobre la 'felicidad enmascarada' en redes sociales

Este viernes 10 de octubre, el Minsa realizará la segunda edición del “Emotion Parking”, una jornada gratuita en el domo del Parque Omar.

Panamá/En un contexto en que las redes sociales proyectan vidas felices y perfectas, pero muchas veces esconden ansiedad y depresión, la psicóloga clínica del Ministerio de Salud (Minsa), Lizmaineth Hernández, advirtió que el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial, y que la depresión se mantiene como una de las principales causas de discapacidad.

“Atañerle a algo en específico sería como buscar una aguja en un pajar, porque en verdad son muchos los factores del día a día que nos están llevando a esta sintomatología antes de caer en un diagnóstico”, explicó Hernández, al destacar que la salud mental está profundamente ligada a las condiciones económicas, laborales y sociales del entorno.

La especialista señaló que muchas personas usan de forma incorrecta el término “depresión” en su vida cotidiana. “La cabecita lo que piensa, lo repite y lo traduce en síntomas, y eso puede llevarnos a una situación equivocada que aliente una problemática real de salud mental”, advirtió.

Sobre el aumento de consultas psicológicas, Hernández aclaró que no necesariamente hay más diagnósticos, sino más personas buscando ayuda profesional. “La pandemia ayudó a desestigmatizar la atención en salud mental. Ya no se ve mal ir al psicólogo; la gente acude para orientación o contención, y eso permite detectar síntomas que antes se ignoraban”, dijo.

Hay sintomatología que siempre ha estado, hay condiciones que siempre han estado. Sin embargo, cómo tú atiendas esto te va a deparar a decir si es o no una condición con diagnóstico. Mientras tanto, son síntomas de la vida cotidiana. La pandemia ha dejado de estigmatizar un poco la conducta de atención o de buscar orientación”, expresó.

Los principales casos atendidos, aseguró, se relacionan con problemas escolares, ansiedad y depresión.

Hay una felicidad enmascarada, aunque suene extraño. Esa evocación de mucha alegría al final está tapando una depresión”, señaló.

También advirtió sobre el impacto de las redes sociales, que pueden proyectar una vida irreal. “Todo lo que no te atreves a hacer realmente como persona en el día a día, lo vas a realizar a través de una red social, y eso enmascara emociones. Esa bolita de nieve va creciendo y puede terminar en una situación patológica”, explicó Hernández.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este viernes 10 de octubre, el Minsa realizará la segunda edición del “Emotion Parking”, una jornada gratuita en el domo del Parque Omar.

Es un espacio interactivo, dinámico, que busca dotar a la población de herramientas y técnicas sobre cómo manejarse ante situaciones de la vida cotidiana”, dijo.

La actividad incluirá stands informativos, talleres, vacunación, agroferias y participación de emprendedores, todo de forma gratuita. “Si no tienes tarjeta de vacuna, igual puedes asistir y vacunarte, porque vamos a tener todo tipo de vacunas. Lo más importante: todo es totalmente gratis, un espacio diseñado para niños, adultos y adultos mayores”, recalcó Hernández.