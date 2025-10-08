Debate de proyectos anticorrupción: 'El balón está en la cancha del presidente de la Asamblea', advierte analista Rodrigo Noriega

Noriega enfatizó que el Legislativo tiene la oportunidad de actuar, tras la solicitud de la bancada Seguimos de crear una comisión ad hoc.

Panamá/En medio de los casos de corrupción que golpean al país y que llenan los despachos de las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público, el abogado y analista político Rodrigo Noriega instó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, a debatir los proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

El balón está en su cancha, solo en la cancha del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Él puede destrancar lo que Camacho tiene estancado, puede nombrar la comisión ad hoc y ojalá la integren las mejores luminarias del Parlamento”, dijo.

Noriega enfatizó que el Legislativo tiene la oportunidad de actuar, tras la solicitud de la bancada Seguimos de crear una comisión ad hoc para analizar las iniciativas del Ministerio Público, en medio de las críticas del presidente José Raúl Mulino y del contralor Anel Flores sobre dichas propuestas.

La Asamblea no quiere discutir las propuestas anticorrupción, ¿por qué será?”, cuestionó el analista, señalando que “la clase política se está defendiendo, no quieren una ley anticorrupción, no quieren mejorar las herramientas del Ministerio Público ni fortalecer la justicia penal en Panamá”.

Noriega recordó que el reglamento legislativo permite crear una comisión especial para revisar proyectos, y consideró que ese mecanismo debe aplicarse a este caso.

Esa herramienta existía desde hace tiempo. Si la usaron para aprobar nombramientos del presidente Mulino en la Junta Directiva del Canal, perfectamente pueden usarla para combatir la corrupción, que en las encuestas sale como el principal problema que le preocupa a los panameños”, planteó.

Explicó que las iniciativas impulsadas por el procurador Gómez Rudy buscan fortalecer la capacidad investigativa y de control del Estado frente a los delitos de corrupción. “El procurador está pidiendo herramientas reales para poder hacer auditorías sin depender exclusivamente de la Contraloría General”, precisó.

Añadió que las reformas contemplan mejorar los mecanismos de trazabilidad del dinero público, agilizar la recuperación de bienes obtenidos de manera ilícita y endurecer las sanciones por peculado, cohecho y tráfico de influencias.

El país necesita que el Ministerio Público tenga independencia técnica y recursos para investigar con eficacia. Si seguimos dependiendo de informes limitados o politizados, la impunidad va a seguir siendo la norma”, advirtió el analista.

Noriega también cuestionó la postura del Ejecutivo, quien en su penúltima conferencia semanal señaló que recomendó al Procurador retirar las propuestas de la Asamblea.

El presidente erró en la forma de referirse a la iniciativa del procurador. Si no estaba de acuerdo, podía hacer propuestas o sugerir reformas, no quitarle el apoyo político a su propio procurador”, dijo, recordando que Gómez Rudy “fue su abogado defensor en el caso de los radares”.

Agregó que la lucha contra la corrupción no solo requiere leyes, sino también recursos. “El Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y todas las instituciones de control necesitan más fondos. Es mentira que vas a tener un fiscal con 4,000 casos si no le das personal ni presupuesto”, apuntó.

Noriega cerró su análisis con un llamado directo al Ejecutivo. “Ojalá el presidente Mulino apoye a su procurador. Si Panamá no sanea el tema de la corrupción, nunca vamos a ser un país desarrollado, nunca vamos a eliminar la pobreza ni a tener la educación o la salud que nos merecemos”.

Herrera evalúa viabilidad

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, adelantó que estudia la parte legal de la petición presentada el viernes por la bancada Seguimos, sobre la creación de una comisión "ad hoc" para analizar los dos proyectos de ley que presentó en julio pasado el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de crear dicha comisión, siempre que no contravenga las normativas de la Comisión de Gobierno, donde actualmente se mantienen las dos propuestas de ley anticorrupción.

Estamos viendo la parte legal, y si existe la viabilidad, nosotros no tenemos ningún temor de que se discuta ningún tipo de leyes dentro de la Asamblea”, dijo Herrera.

La Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, es la encargada de discutir estas iniciativas en primera instancia.

Consultado por este medio, Camacho rechazó la figura de la comisión 'ad hoc'. “No se puede invocar tal comisión, porque para ello, la Comisión debe negarse a discutir esos proyectos y eso no ha pasado. Ese artículo que ellos invocan es cuando la Comisión no le ha dado trámite a los proyectos y la Comisión le está dando trámite. Ellos no pueden invocar eso porque hay un trámite”.