Presidente de la Asamblea evalúa viabilidad de comisión 'Ad Hoc' solicitada por bancada Seguimos

Ciudad de Panamá, Panamá./El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, adelantó que estudia la parte legal de la petición presentada el viernes por la bancada Seguimos, sobre la creación de una comisión "ad hoc” para analizar los dos proyectos de ley que presentó en julio pasado el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de crear dicha comisión, siempre que no contravenga las normativas de la Comisión de Gobierno, donde actualmente se mantienen las dos propuestas de ley anticorrupción.

Estamos viendo la parte legal, y si existe la viabilidad, nosotros no tenemos ningún temor de que se discuta ningún tipo de leyes dentro de la Asamblea”, dijo Herrera.

Añadió que “estamos viendo todo el aspecto legal para que no vaya en contra de la normativa sobre la Comisión de Gobierno”.

Al consultársele si, de ser legal, la discusión podría realizarse en otra comisión, respondió que “exactamente. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema al respecto”.

La solicitud de la bancada, surge en medio de las críticas del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha dicho que recomendó al procurador “retirarla”. A su vez, el contralor general de la República, Anel Flores, consideró que no se deben eliminar los informes de auditoría en las investigaciones de peculado y enriquecimiento injustificado del Ministerio Público, como plantean las propuestas de ley.

Recomendaciones del presupuesto 2026 se envían hoy al MEF

En relación con el presupuesto general del Estado para 2026, el presidente de la Asamblea anunció que hoy se remitirán al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los reajustes o recomendaciones, los cuales se realizaron en los sectores de salud, educación y agropecuario, con el objetivo de fortalecer las áreas prioritarias para el país.

Los reajustes se hicieron en salud, educación y el tema del sector agropecuario”, afirmó.

Consultado sobre si en educación se modificaría el porcentaje destinado al Producto Interno Bruto, Herrera aclaró que “el 7% del PIB se mantiene”, pero explicó que se harán adecuaciones en temas específicos como el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE).

Eso se mantiene, pero sí adecuarlos a temas como el ITSE. En materia de salud, el tema del Oncológico, el Ministerio de Salud ha hecho la solicitud de recursos y yo creo que tenemos que atender. Yo creo que un país sin educación y salud no puede ir progresivamente”, expresó.

Sobre el procedimiento de los ajustes, el presidente de la Asamblea señaló que no se trata de un aumento presupuestario, sino de una redistribución interna, en concordancia con lo explicado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El presidente del Legislativo recalcó que no será necesario retirar el presupuesto ni presentar uno nuevo, pues las modificaciones se harán dentro del marco legal.