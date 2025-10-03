Asamblea Nacional: Diputados de Seguimos piden 'comisión Ad Hoc', Camacho la descarta

La última palabra la tendrá el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sobre si se crea o no la comisión.

Panamá/Los diputados de la bancada Seguimos solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, la creación de una “comisión Ad Hoc” para analizar dos proyectos de ley que presentó hace algún tiempo el procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez.

La petición fue formalizada este viernes mediante una nota presentada a la Presidencia de la Asamblea Nacional.

La solicitud surge en medio de las críticas del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha dicho que recomendó al Procurador “retirarla”. A su vez, el contralor general de la República, Anel Flores, consideró que no se deben eliminar los informes de auditoría en las investigaciones de peculado y enriquecimiento injustificado del Ministerio Público, como plantean las propuestas de ley.

En la nota, la bancada sostiene: “La Asamblea Nacional debe jugar su papel protagónico en la lucha contra el flagelo de la corrupción en Panamá y no puede ser manchada por las presuntas inacciones en el inicio de los debates sobre estos importantes temas. Pertenecemos a un ente independiente de los demás poderes del Estado y debemos comportarnos como tal”.

La Asamblea es un ente independiente y no debe estar sujeto, de si al presidente José Raúl Mulino le gustó o no (...) el tiempo se le acabó”, dijo el diputado Ernesto Cedeño, de Seguimos.

Cedeño señaló que la propuesta fue presentada en julio pasado y, a la fecha, los proyectos no han sido debatidos, lo que a su juicio demuestra que “los proyectos están quedando engavetados”.

La Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, es la encargada de discutir estas iniciativas en primera instancia.

Consultado por este medio, Camacho rechazó la figura de la comisión Ad Hoc. “No se puede invocar tal comisión, porque para ello, la Comisión debe negarse a discutir esos proyectos y eso no ha pasado. Ese artículo que ellos invocan es cuando la Comisión no le ha dado trámite a los proyectos y la Comisión le está dando trámite. Ellos no pueden invocar eso porque hay un trámite”.

El diputado añadió que la bancada de Seguimos “no se sabe el reglamento interno” y defendió su gestión. “Si yo no los quisiera tratar, no hubiese pedido la solicitud de emisiones de concepto. La única que respondió la emisión de concepto fue el Órgano Judicial y dijo que no podía emitir opinión”.

Además, cuestionó los señalamientos sobre los plazos. “Ellos dicen que hay un plazo de 30 días, pero ese plazo se da cuando el presidente te lo da y hay otros temas. Si más no me equivoco, el procurador presentó esos proyectos el 26 de julio a la Asamblea, pero los documentos llegaron el 27 de agosto y se comienza a contar a partir de la última fecha los 30 días, si fuera el caso”.

El diputado calificó el reclamo de la bancada Seguimos como un tema de “taquilla” y precisó que actualmente hay 11 proyectos anticorrupción en la Comisión de Gobierno y no 40 como ha dicho la bancada de Seguimos y Vamos. Esta semana, dijo, remitió a la bancada un informe con el estatus de cada uno de los proyectos en esa instancia.

El pleno de la Asamblea Nacional cierra sesiones el próximo 31 de octubre, aunque las comisiones continuarán laborando después de esa fecha. En tanto, la última palabra la tendrá el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, sobre si se crea o no la comisión.