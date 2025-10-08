Concejo de San Miguelito autoriza a alcaldesa negociar con ENSA nuevo esquema de cobro de la tasa de aseo

Será la alcaldesa Irma Hernández quien deberá gestionar, pero será el Concejo Municipal el que tendrá la responsabilidad de aprobar o no la negociación.

San Miguelito/El Concejo Municipal de San Miguelito aprobó el Acuerdo No. 60 del 16 de septiembre de 2025, mediante el cual autoriza a la alcaldesa Irma Eneida Hernández Berrio a gestionar con la empresa Elektra Noreste, S.A. (ENSA) la posible facturación, recaudación y gestión de cartera de la Tasa de Gestión Integral de Residuos del distrito.

El documento establece que la medida no implica la creación de un nuevo cobro, sino que busca explorar un nuevo esquema de facturación con la empresa distribuidora de energía, debido a que el contrato vigente con Revisalud —actual concesionaria del servicio de recolección de desechos— está próximo a vencer.

En su contenido, el acuerdo señala expresamente “autorizar a la Licda. Irma Eneida Hernández Berrio […] para gestionar y explorar con la Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA) la facturación, recaudación y gestión de cartera correspondiente a la Tasa de Gestión Integral de Residuos”.

La disposición también fija un límite legal al proceso, al precisar que cualquier entendimiento entre la alcaldía y ENSA deberá contar con la aprobación del órgano legislativo municipal.

“La suscripción de un contrato producto de la gestión aquí autorizada deberá pasar por la aprobación del Concejo Municipal”, indica el documento.

De acuerdo con fuentes del Concejo de San Miguelito, la facturación de la tasa de aseo seguirá, como actualmente, en la cuenta de luz, pero el cobro en adelante lo haría el Municipio de San Miguelito.

Claudio Francis, de Asesoría Legal del Municipio de San Miguelito, en su momento, dijo a TVN Noticias que, de ser necesario, se cobrará “puerta a puerta”, pero una vez se logre que sea efectivo el servicio de recolección de basura en el distrito.

El acuerdo se da en un contexto de preparación de una nueva licitación para la recolección y manejo de los desechos sólidos en el distrito, tras la suspensión del proceso anterior. Actualmente, los residentes de San Miguelito ya pagan la tasa de aseo en su factura eléctrica, por lo que la iniciativa busca mantener o renegociar el mismo sistema de cobro una vez que entre en vigor la nueva concesión.

Cabe recordar que, a finales del mes pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó la suspensión del acto de licitación para la nueva concesión del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos en el distrito de San Miguelito, cuyo precio de referencia asciende a $315,217,728 por un periodo de 20 años y 2 meses.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º DS-DF-1298-2025, de fecha 2 de octubre de 2025, firmada por el director general Javier Raúl Marquínez, luego de que se admitieran dos acciones de reclamo presentadas por las empresas Administración y Supervisión de Obras Civiles (S.A.) (Asocsa) y Ciudad Brillante S.A.

El nuevo contrato reemplazará al que desde hace 25 años mantiene la empresa Revisalud, S.A., dicho contrato vence el próximo 18 de enero de 2026.

En San Miguelito se generan diariamente entre 400 y 440 toneladas de basura, lo que convierte este servicio en uno de los más sensibles para la población.