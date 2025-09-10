Contenido Exclusivo: La nueva apuesta por San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos meses, el Municipio de San Miguelito se fijó una meta ambiciosa. No solo que una nueva empresa se encargue de la recolección de desechos en el distrito, sino que se haga un manejo integral de los mismos, y que menos basura llegue al vertedero. Sin embargo, aseguran que eso solo se logrará con participación comunitaria y una nueva cultura movida por incentivos.

De ello está convencida Oderay Frías, residente de la Pasarela en Samaria, San Miguelito. Es una de las vecinas que tiene esperanza de que, con la licitación para que una nueva empresa se encargue de la basura del distrito, incluido el manejo de los desechos, se logre una mejoría.

De hecho, predica con el ejemplo y aprovecha residuos como abono para sus plantas.

Y eso es justo a lo que apuesta el Municipio de San Miguelito con el nuevo contrato. No solo la recolección, sino el manejo integral de desechos, con reciclaje y reducción de residuos sólidos.

Se estima que en el distrito se generan unas 400 toneladas de basura diarias, y según Vicelda Domínguez, especialista en saneamiento y ambiente, con reciclaje, entre otros métodos, se pueden reducir hasta 267 toneladas de basura, que no tendrían que ir al vertedero.

Puedes leer: Contenido Exclusivo: Atrapadas por la adicción

Actualmente, hay un proyecto piloto en la comunidad de San José, en el corregimiento Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, y es sobre un plan de manejo integral de los desechos, que se ejecuta como tesis de la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Si nosotros logramos reciclar tanto lo orgánico como lo inorgánico, estamos hablando de aproximadamente el 67% de los residuos. Esto equivale a 267 toneladas por día, que no van al sitio de disposición final. Por lo tanto, para la empresa que vaya a reciclar va a ser mucho más fácil. Estamos hablando de 137 toneladas, a diferencia de 400 toneladas. Lo hace más fácil”, dice la profesora Vicelda Domínguez.

Participación e incentivos

Y es allá hacia donde apunta el plan del Municipio de San Miguelito, pero se requiere un cambio cultural.

Yasmina Rojas, de Gestión Ambiental de dicho municipio, explicó que actualmente solo se recoge la basura, pero ahora se busca un plan integral, con innovación tecnológica, fiscalización y participación ciudadana. Que haya seguimiento de la flota, de la cobertura y cómo se brinda el servicio, y para ello, el distrito se dividió por zonas.

También puedes leer: Contenido Exclusivo : ¿Qué hay en el aire que respiramos?

Se aplicarán incentivos que deberán ser establecidos por la nueva empresa, que entre a operar desde enero del próximo año. La aspiración, entre otras cosas, es que los llamados “pataconcitos” desaparezcan, y algunos sean reemplazados por centros de transferencia comunitaria.

El diagnóstico socioambiental más reciente, utilizado por el Municipio de San Miguelito, indica que en el distrito se producen entre 300 y 400 toneladas diarias de basura, y que de ese total, se estima que solo se recolecta entre el 50 y 70% de los desechos. Al final, entre el 30 y 50% de la basura se queda en las calles sin recoger todos los días.

Una de las grandes diferencias, según Claudio Francis Mcdonald, de Asesoría Legal del Municipio de San Miguelito, es que en el contrato actual con Revisalud, no hay cómo decirle a la empresa cómo cumplir, pero eso está previsto cambiar con la nueva empresa.

Francis dice que se enumeran 41 indicadores de cumplimiento, además de otros condicionantes previstos en la Ley 22, de Contrataciones Públicas.

Por otra parte, la facturación de la tasa de aseo seguirá, como actualmente, en la cuenta de luz, pero el cobro en adelante lo haría el Municipio de San Miguelito.

Claudio Francis asegura que, de ser necesario, se cobrará “puerta a puerta”, pero una vez se logre que sea efectivo el servicio de recolección de basura en el distrito.

Proceso de licitación

Para efectos de la licitación, ya se hizo el proceso de homologación el pasado 22 de agosto y la apertura de propuestas será el 30 de septiembre.

La licitación tiene un precio de referencia de B/. 315 millones para un contrato a 20 años. Hasta el momento, unas 30 empresas mostraron interés.

Fritz Beermann, jefe de compras del Municipio de San Miguelito, dice que no se descarta que se hagan adendas que incluyan las consultas hechas por las empresas participantes y los concejales. Muchas relacionadas con requisitos de obligatorio cumplimiento y alcances de la concesión.

Pero al final, será el Consejo Municipal de San Miguelito el que apruebe el contrato de concesión.

Por ahora, el Concejo pidió que se revisen algunas aristas del pliego de cargos y se apliquen modificaciones, principalmente eliminando, por ahora, un posible aumento en la tasa de aseo.

La aspiración es que la nueva empresa entre a manejar los desechos en San Miguelito a partir de enero del próximo año, pero por encima del crecimiento no planificado del distrito, la apuesta se centra en nuevas metodologías de gestión integral de residuos.

Sin embargo, la mayoría del éxito dependerá de la participación comunitaria, un reto para que los vecinos separen y logren la reducción de desechos y así sacar una mejor cara de San Miguelito.