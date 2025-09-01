Contenido Exclusivo : ¿Qué hay en el aire que respiramos?

Los inventarios de emisiones permiten cuantificar la contaminación actual, proyectar escenarios futuros y fijar metas de reducción. Expertos señalan que es necesario ampliar la red de monitoreo ambiental.

Ciudad de Panamá, Panamá/El aire que respiramos es esencial para la vida, pero su pureza se ha ido deteriorando. Las calles de la ciudad se congestionan con miles de carros que arrojan tóxicos al aire que respiramos. La contaminación del aire tiene causas claras y consecuencias graves para la salud.

El ozono muchas veces está por encima de las normas establecidas, señala el investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Cecilio Hernández.

Al cierre de mayo de 2025, el acumulado del parque vehicular estimado en Panamá fue de 1,664,390, según datos de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

El urbanista Álvaro Uribe sostiene que no tenemos en Panamá las suficientes calles para que los carros puedan circular.

Y esto no es una casualidad. En Panamá, la calidad del aire es un enemigo silencioso; no lo vemos, pero sí lo respiramos todos los días. De hecho, los días de mayor tráfico vehicular coinciden con los picos de mayor contaminación. Así lo reveló un estudio de la UTP, donde los científicos han advertido que el parque vehicular agrava la calidad del aire, afectando a los peatones, buhoneros y usuarios frecuentes de transporte público, quienes están más expuestos por más de cuatro horas diarias al aire contaminado.

El vehículo que se usa a diario arrojó que el 20% no cumpliría con las emisiones que tiene el país con los vehículos, agrega Franchesca González, coordinadora del grupo de investigación AIRES-UTP.

Estas mediciones de los especialistas se realizan con la estación de monitoreo continuo de contaminantes atmosféricos, que está en la entrada de la universidad, y que refleja los resultados a diario.

La contaminación del aire en Panamá es un problema que crece silenciosamente.

Sobre los resultados de un inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos generados por fuentes móviles, fijas y de área en la ciudad de Panamá, ya hay corregimientos identificados. Estos son Betania, Río Abajo, Juan Díaz y Ancón, en emisiones, afirma la científica de la UTP.

¿Cuáles son las consecuencias para nuestra salud de estar respirando un aire contaminado?

El presidente de la Asociación de Neumología, Raúl Jiménez, explicó que el aire contaminado tiene mayor prevalencia en enfermedades pulmonares o enfermedades como el asma, que pueden llegar a enfermedades oncológicas como el cáncer.

En poblaciones cerca de los vertederos, son los más expuestos por los tóxicos que son inhalados.

De hecho, nos trasladamos al sector de Kuna Nega, parte del corregimiento de Ancón, donde adultos y niños están expuestos al humo y emanaciones de las quemas que se registran en el vertedero de cerro Patacón, cuyos efectos nocivos alcanzan sectores incluso distantes de la ciudad, aunque los más afectados son aquellos que llevan años viviendo en sus cercanías.

Sus vecinos explican que “a diario soportan un humo con olor a hierro, está en el aire y lo estamos respirando”, Samir Conquista, vecino de Kuna Nega.

“Aquí hay muchas enfermedades por esa contaminación”, Edma López, vecina de Kuna Nega.

En el centro de salud de Kuna Nega, a la sala de urgencias han llegado más de mil casos hasta el mes de julio por problemas respiratorios, situación un poco complicada, explica la directora médica, Karen Varela, quien señala que a diario hay más de 10 pacientes buscando ser nebulizados. Los más afectados son los bebés.

La Organización Mundial de la Salud destaca que alrededor de 7 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación atmosférica.

Las partículas son tan pequeñas que no las vemos. El PM 2.5 es 30 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Cuando son inhaladas, penetran profundamente a los pulmones, afectando el sistema cardiovascular.

Según los investigadores, los inventarios de emisiones permiten cuantificar la contaminación actual, proyectar escenarios futuros y fijar metas de reducción. Señalan que es necesario ampliar la red de monitoreo ambiental.

Ante las amenazas que representa para la salud la creciente contaminación del aire, nuestro país requiere estrategias de prevención y control más contundentes: limitar el parque vehicular y favorecer el transporte público eficiente, incentivar el uso de energías limpias e incrementar la vigilancia en el cumplimiento de las normativas ambientales que ya existen, pero que no se cumplen.