Mides ha remitido al Ministerio Público más de 1,600 denuncias por maltrato al adulto mayor

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) advirtió un incremento en las denuncias por maltrato contra personas adultas mayores en Panamá, tras registrar 1,640 casos a nivel nacional entre enero y noviembre de 2025, a través de sus distintos canales de atención.

De acuerdo con los registros oficiales, 367 denuncias fueron recibidas entre enero y octubre a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI). A esto se suman 627 reportes realizados mediante la Línea 311 entre enero y noviembre, mientras que otras 646 denuncias ingresaron por el sistema de chat institucional durante ese mismo período.

Las denuncias relacionadas con el presunto delito contra el orden jurídico familiar y el estado civil, específicamente por maltrato al adulto mayor, son tramitadas inicialmente por el Mides.

Una vez concluida la actuación administrativa conforme a lo establecido en la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, los expedientes son remitidos al Ministerio Público, entidad encargada de realizar la investigación correspondiente.

Por su parte, el Ministerio Público ha recibido 812 denuncias por maltrato al adulto mayor.

Como parte de su función como ente rector de las políticas públicas de protección social, el Mides recordó que mantiene programas de asistencia dirigidos a esta población. Actualmente, a través del programa 120 a los 65, se brinda apoyo económico a 117,111 personas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema.

Además, la Coordinación Nacional de Adulto Mayor del Mides supervisa 82 Centros de Atención Integral para Personas Mayores, donde se ofrece protección y cuidados especializados a más de 1,900 adultos mayores en todo el país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Panamá cuenta actualmente con 563,641 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.9% de la población total. Del total, 47.4% son hombres y 56.6% mujeres.

La institución aseguró que continuará velando por el cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que promueve la prevención del edadismo y la igualdad de trato y oportunidades para este grupo poblacional.

