Minsa advierte sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios para cobrar permisos y multas

La entidad recuerda que no realiza cobros por teléfono ni solicita transferencias digitales; todos los pagos deben gestionarse presencialmente en Tesorería.

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este jueves un llamado de atención a los comerciantes del país ante el incremento de reportes sobre personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de la institución para solicitar pagos por permisos, certificaciones o presuntas multas.

La entidad aclaró que su personal siempre está debidamente identificado y que no realiza cobros por vía telefónica, mensajes de texto o aplicaciones de pago. Además, enfatizó que todas las supervisiones son presenciales y que los pagos oficiales únicamente deben efectuarse en el departamento de Tesorería, tanto en la sede central como en sus oficinas regionales, donde se entrega el comprobante correspondiente.

El Minsa recordó a la población que no se solicitan depósitos bancarios en línea ni pagos por Yappy, por lo que cualquier requerimiento de este tipo debe ser considerado sospechoso.

La institución exhortó a los comerciantes y ciudadanos a acudir directamente a las oficinas del Minsa o comunicarse con la entidad si detectan alguna irregularidad. Asimismo, recomendó interponer denuncias ante las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de estas estafas.