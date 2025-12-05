Minsa advierte sobre estafadores que se hacen pasar por funcionarios para cobrar permisos y multas
La entidad recuerda que no realiza cobros por teléfono ni solicita transferencias digitales; todos los pagos deben gestionarse presencialmente en Tesorería.
Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este jueves un llamado de atención a los comerciantes del país ante el incremento de reportes sobre personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios de la institución para solicitar pagos por permisos, certificaciones o presuntas multas.
La entidad aclaró que su personal siempre está debidamente identificado y que no realiza cobros por vía telefónica, mensajes de texto o aplicaciones de pago. Además, enfatizó que todas las supervisiones son presenciales y que los pagos oficiales únicamente deben efectuarse en el departamento de Tesorería, tanto en la sede central como en sus oficinas regionales, donde se entrega el comprobante correspondiente.
- Podría leer. Día de las Madres: Aumentan demanda de flores importadas; cuarentena refuerza toma de muestras
El Minsa recordó a la población que no se solicitan depósitos bancarios en línea ni pagos por Yappy, por lo que cualquier requerimiento de este tipo debe ser considerado sospechoso.
La institución exhortó a los comerciantes y ciudadanos a acudir directamente a las oficinas del Minsa o comunicarse con la entidad si detectan alguna irregularidad. Asimismo, recomendó interponer denuncias ante las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de estas estafas.