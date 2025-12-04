Día de las Madres: Aumentan demanda de flores importadas; Cuarentena refuerza toma de muestras

De acuerdo con la Dirección de Cuarentena, se realizan principalmente a los cortes de flores y follajes que, en su mayoría, provienen de Colombia y Ecuador, países que concentran la mayor producción destinada al mercado panameño.

A menos de 96 horas para la celebración del Día de las Madres, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha reforzado las inspecciones y muestreos de flores importadas, ante el incremento en la demanda nacional que está ingresando al país, particularmente en el área de carga de Tocumen.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria es la encargada de realizar el análisis entomológico.

Este laboratorio ha reportado que, durante el mes pasado, del 1 al 30 de noviembre, se recibieron y analizaron 795 muestras de flores y follajes.

Pero, ¿qué es un análisis entomológico?

Se trata de un estudio requerido para garantizar que estos materiales vegetales ingresen libres de plagas al país.

De acuerdo con la Dirección de Cuarentena, se realizan principalmente a los cortes de flores y follajes que, en su mayoría, provienen de Colombia y Ecuador, países que concentran la mayor producción destinada al mercado panameño.

Rosas, claveles, crisantemos, calas, hortensias, girasoles, gypsophilias, así como también una amplia gama de follajes, figuran entre las variedades de flores más solicitadas.

La importación de esta mercancía está a cargo de aproximadamente 20 empresas, que para estas fechas cubren la alta demanda que es propia de esta temporada.

El MIDA detalló que, aunque los registros de importación de flores y follajes han aumentado este mes, principalmente debido a la celebración del Día de la Madre, las cifras oficiales de diciembre aún se encuentran en proceso de consolidación.

