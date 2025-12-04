Policlínica de Chitré realizará trabajos de mantenimiento este sábado 6 de diciembre

Las autoridades se encargan de realizar labores de control preventivo a partir de este sábado 6 de diciembre con el fin de garantizar que las instalaciones sean seguras.

Chitré, Herrera/La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que la Policlínica Dr. Roberto Ramírez de Diego, en Chitré, permanecerá cerrada temporalmente a partir de este sábado 6 de diciembre, debido a que estas medidas se deben a la ejecución de los trabajos que fueron programados para el mantenimiento preventivo y control sanitario.

De acuerdo al informe de la CSS, dio a conocer que las labores forman parte del plan operativo que se encarga de reforzar el control de plagas y asegurarse de que todas las áreas del centro médico se mantengan en condiciones óptimas, tanto para los pacientes como para el personal que labora en la unidad.

Para evitar que la atención no sea interrumpida, la CSS se encargó de coordinar con el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, que se encargará de brindar la atención de Consulta Externa durante el periodo de cierre.

Estos trabajos cuentan con la aprobación que se dio por parte del Ministerio de Salud (MINSA), con el fin de cumplir con los protocolos y normativas de bioseguridad que exige el sistema sanitario nacional.

Por esta razón, la institución pidió comprensión a la comunidad y reiteró que estas acciones se puedan realizar para proteger la salud de los usuarios y así poder garantizar que las instalaciones funcionen en condiciones seguras.

