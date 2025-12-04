Inicia atención en urgencias del nuevo hospital Manuel Amador Guerrero en Colón

El servicio de urgencias cuenta con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, ocho espacios para trauma y choque, ocho camas de aislamiento y seis camas para choque leve.

Colón/El nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero abrió oficialmente sus puertas este jueves en la provincia de Colón. La Caja de Seguro Social (CSS) informó, a través de un comunicado, que desde las 6:00 a.m. inició la atención solo en el cuarto de urgencias, el cual es el primero en entrar en funcionamiento dentro de este moderno centro hospitalario.

Desde tempranas horas arribaron pacientes, personal médico y administrativo que prestará servicios en esta primera fase de apertura. El servicio de urgencias cuenta con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, ocho espacios para trauma y choque, ocho camas de aislamiento y seis camas para choque leve.

Habitantes de Colón valoraron positivamente el inicio de operaciones, señalando que la provincia llevaba años esperando una solución integral para la atención médica. Uno de los ciudadanos consultados calificó la apertura como "necesaria".

“Si bien es cierto, el actual complejo atiende al asegurado y al no asegurado y es un hospital enfermo atendiendo al enfermo. Entonces, yo creo que se hace necesario, porque en Colón no tenemos los sistemas separados. Minsa tiene uno y la Caja de Seguro Social tiene otro. No, aquí todos se atienden en el mismo hospital y es una necesidad que tenemos de hace muchísimos años atrás”, señaló.

Entre las preocupaciones expresadas por los usuarios figura el acceso vehicular, sobre todo en casos de emergencia. Pese a estas observaciones, los colonenses consideran la apertura un paso positivo.

Con información de Néstor Delgado