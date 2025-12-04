Aprehenden a funcionaria de la Caja de Seguro Social por presunta corrupción en agendamiento de citas médicas

Las autoridades informaron que la denuncia fue presentada por la propia CSS en el año 2024.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial, aprehendió la mañana de este 4 de diciembre de 2025 a una funcionaria de la Caja de Seguro Social (CSS), por su presunta vinculación con un delito contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos.

De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria utilizaba su cargo para solicitar y recibir dinero a cambio de gestionar el agendamiento de pacientes que tienen derecho a recibir atención y prestaciones en la Ciudad de la Salud, para la realización de estudios y exámenes médicos.

Las autoridades informaron que la denuncia fue presentada por la propia CSS en el año 2024, tras detectar irregularidades en los procesos de asignación de citas, lo que dio inicio a las investigaciones que hoy derivan en esta aprehensión.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos del Estado, y aseguró que continuará investigando este y otros hechos que atenten contra la administración pública.

La funcionaria será puesta a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas, donde se legalizará la aprehensión y se formularán los cargos correspondientes.