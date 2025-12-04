Integración Ministerio de Salud–Caja de Seguro Social continúa: levantamiento técnico iniciará en Herrera y Los Santos

El asesor del Minsa, doctor Carlos Abadía, sostuvo que este modelo no es nuevo. Recordó que desde 1973 se implementaron acciones integradoras en Bocas del Toro y Colón, aunque el país nunca logró consolidar este esquema debido a diferencias administrativas y "falta de voluntad política".

Ciudad de Panamá, Panamá/La posible integración entre los servicios de la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) continúa generando reacciones encontradas. Mientras diversos gremios advierten que esta unificación podría afectar las finanzas y la operatividad de la CSS, el Gobierno asegura que la medida permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la atención médica para miles de panameños.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó recientemente la creación de una comisión encargada de acelerar el proceso. El grupo técnico está conformado por diversos actores, incluidos directivos de ambas entidades, como el ministro de Salud, Fernando Boyd, y el director de la CSS, Dino Moon. Su misión será diseñar un plan de integración y presentar avances concretos en marzo de 2026, sin descuidar la atención de los pacientes.

El asesor del Minsa, doctor Carlos Abadía, sostuvo que este modelo no es nuevo. Recordó que desde 1973 se implementaron acciones integradoras en Bocas del Toro y Colón, aunque el país nunca logró consolidar este esquema debido a diferencias administrativas y "falta de voluntad política".

Señaló que, en la actualidad y por primera vez, hay "voluntad política del Ejecutivo". Agregó que esta integración está respaldada legalmente y responde a una demanda histórica de asociaciones médicas, pacientes y organizaciones civiles. Abadía destacó que la integración busca eliminar duplicidades, ampliar la cobertura y disminuir inequidades.

Te podría interesar: Amoacss rechaza integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social

Uno de los principales señalamientos proviene de gremios que advierten que la unificación podría comprometer las finanzas de la CSS. Al respecto, Abadía aseguró que las compensaciones ya existen y han sido calculadas. Indicó que el 60% de los pacientes que se atienden en el Hospital Santo Tomás son asegurados y que hay una compensación entre ambas instituciones. Añadió que eso no afectará las finanzas y que se ha estudiado por años.

Ante cuestionamientos sobre la falta de medicamentos, personal e instalaciones deterioradas, el asesor explicó que la integración permitirá optimizar recursos y reorganizar la atención. Detalló que se tiene más de 3 mil médicos generales, suficientes para cubrir la atención primaria. Para el asesor, el problema es la escasez de especialistas, que no solo afecta a Panamá, sino a países europeos.

Por tal motivo, considera que la integración permitirá que los médicos generales, con capacitación adecuada, atiendan enfermedades crónicas controladas, descongestionando la carga de los especialistas. Abadía expresó que el modelo ya ha demostrado mejoras en tiempos de atención. La comisión iniciará su labor en Herrera y Los Santos. Un equipo técnico ya realiza levantamientos para determinar necesidades, horarios y capacidad instalada. “Este proceso ya comenzó. Tendremos resultados rápidos en estas provincias”, concluyó Abadía.