Amoacss rechaza integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social

Ciudad de Panamá/La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoaccs) rechazó este miércoles 3 de diciembre la propuesta de integración de los servicios públicos de salud entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), al advertir que la medida representaría una carga financiera injusta para los trabajadores cotizantes y no resolvería los problemas estructurales del sistema.

El pronunciamiento surge tras la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 26 del 26 de noviembre de 2025, el cual, según el gremio médico, vulnera disposiciones legales vigentes y podría afectar la autonomía financiera de la CSS.

La organización sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la salud pública, mientras que la CSS debe administrar los fondos provenientes de los trabajadores. En ese sentido, rechazaron que se intente utilizar los recursos de los asegurados para suplir deficiencias presupuestarias del sistema público.

“Rechazamos enérgicamente las pretensiones cómodas para el Minsa y el gobierno central de usurpar financieramente los recursos de los asegurados”, señala el comunicado.

Amoaccs también criticó la comparación que justifica la integración como una forma de compartir recursos, al advertir que se trata de dos sistemas con responsabilidades distintas, uno estatal y otro financiado con las cuotas obligatorias de los trabajadores.

“El gobierno pretende que la maestra imparta clases en ambas escuelas y que todo sea asumido por la escuela privada”, expresa el documento en alusión al impacto económico que recaería sobre los cotizantes.

Advirtieron además que la integración no resolverá el problema de la atención oportuna en salud, ni el alto costo de nuevas tecnologías y medicamentos, y que, por el contrario, podría incrementar la evasión en el pago de cuotas, debido al descontento de los asegurados al verse obligados a compartir recursos con toda la población que es responsabilidad del Estado.

El gremio también sostuvo que en Panamá no han existido dos sistemas públicos de salud reales, sino una desigualdad entre quienes cotizan y quienes reciben atención sin aportar económicamente.

“Sólo ha existido un pequeño grupo de panameños a quienes se les descuenta Seguro Social y adicionalmente pagan impuestos por su salud”, enfatiza el comunicado.

Amoacss advirtió que la propuesta de unificación, en medio de una crisis laboral y con una CSS que enfrenta disminución de cotizantes, se perfila como una amenaza directa a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

El comunicado firmado por el Dr. José Richard González, secretario general de Amoaccs, remarcó que, de concretarse esta propuesta, sería la "crónica de una muerte financiera anunciada".

¿Qué dice el gobierno?

Ante los cuestionamientos surgidos por la integración de los servicios, el Minsa, a cargo de Fernando Boyd Galindo aclaró que este proceso no implicará, en ningún caso, trasladar a las finanzas de la CSS los costos de atención de pacientes no asegurados.

El documento agrega que la integración Minsa–CSS tiene como objetivo principal optimizar los recursos del sistema público de salud, eliminando la duplicidad de servicios y fortaleciendo la calidad de la atención para toda la población. También detalla que con esta estrategia se busca un uso más eficiente de la infraestructura, el personal y la capacidad instalada, garantizando un acceso oportuno y de calidad.

