Imputan a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Chepo por peculado

El exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Chepo fueron imputados por el delito de peculado agravado, en relación a un caso de descentralización, informó el Ministerio Público este miércoles 3 de diciembre.

Se trata de una investigación que inició luego de denuncias presentadas en 2024, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

La Fiscalía Anticorrupción investiga si hubo un mal uso de los fondos del Programa de Interés Social (PDIS), en perjuicio de diferentes juntas comunales y municipios a nivel nacional, en el periodo gubernamental 2019-2024, durante el mandato del expresidente Laurentino Cortizo.

La lesión patrimonial causada al Estado asciende a la suma de $61,130.00.

Ambos exfuncionarios recibieron la medida cautelar de reporte periódico de firma los días 15 y 30 de cada mes en la Fiscalía de Chepo.

Además, se les prohibió acercarse a la Junta Comunal de Chepo y, por consiguiente, a personal que labore en la institución.

Durante el periodo investigado, quien ejerció como representante fue Ceferino "Chuco" Frias, del Partido Revolucionario Democrático.

