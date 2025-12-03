¡A sacar el abrigo y el paraguas! Fiestas de fin de año podrían ser más lluviosas de lo normal

Lau detalló que, a diferencia de otros años, aún predomina el viento proveniente del sur, lo que mantiene sobre Panamá la zona de convergencia intertropical (la banda nubosa que genera las lluvias durante la temporada húmeda) y aporta altos niveles de humedad al territorio nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La temporada seca, que usualmente inicia hacia mediados de diciembre, presentará este año un retraso, según confirmó Alcelys Lau, directora Nacional de Climatología del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) este miércoles. Explicó que diciembre suele ser el mes de transición de la temporada lluviosa a la seca, cuyo primer indicio es el ingreso de vientos del norte. Sin embargo, ese patrón no se ha observado con la claridad habitual.

Lau detalló que, a diferencia de otros años, aún predomina el viento proveniente del sur, lo que mantiene sobre Panamá la zona de convergencia intertropical (la banda nubosa que genera las lluvias durante la temporada húmeda) y aporta altos niveles de humedad al territorio nacional.

El pronóstico del Imhpa indica que los eventos de lluvia podrían extenderse durante todo este mes, especialmente hacia las vertientes del Caribe. La finalización de la temporada lluviosa, que normalmente ocurre alrededor del 15, podría desplazarse hasta el 25 de diciembre en varias regiones y, en zonas como Chiriquí y Veraguas, incluso hasta el 15 de enero.

Sobre las causas de este comportamiento, Lau explicó que actualmente existe una marcada inestabilidad atmosférica asociada a sistemas meteorológicos locales. Además, el país atraviesa una fase neutral del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur, con señales de enfriamiento en el Pacífico que se relacionan con condiciones como el fenómeno de “La Niña”, aunque sin la duración suficiente para declararse formalmente. Ese enfriamiento influirá en las lluvias de diciembre y enero.

A esto se suma el desprendimiento de masas polares en el hemisferio norte, cuyo aire frío, al encontrarse con el aire cálido del Caribe, contribuye a un ambiente propicio para precipitaciones. Este conjunto de factores mantiene la inestabilidad y favorece la continuidad de las lluvias en pleno mes de diciembre.

Aunque el cierre del año será más lluvioso de lo habitual, el Imhpa advierte que la temporada seca, una vez iniciada, podría ser más intensa y prolongada. Se estima que comience alrededor del 15 de enero y se extienda hasta finales de mayo. Asimismo, existe la posibilidad de que el inicio de la temporada lluviosa de 2026 registre un retraso de hasta cuatro semanas, lo cual tendría efectos directos en el sector agropecuario.

Lau destacó que las lluvias de diciembre permitirán almacenar más agua en los embalses, un factor clave para el funcionamiento del canal de Panamá durante los próximos meses. Añadió que el Imhpa, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, trabaja en mesas técnicas agroclimáticas para informar a los productores sobre las perspectivas climáticas y ayudarles a planificar sus actividades.

En cuanto a las festividades, la especialista anticipó que no se descartan lluvias durante la Navidad y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.