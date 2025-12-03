Investigan denuncias de maltratro a beneficiarios de 120 a los 65 y Ángel Guardián en Veraguas

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Veraguas confirmó que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con estos y otros hechos. La entidad reportó 21 casos activos de maltrato, que incluyen violencia física, psicológica y situaciones de abandono o desatención.

Santiago, Veraguas/Los casos de maltrato a adultos mayores continúan en aumento en la provincia de Veraguas. En las últimas semanas, dos beneficiarios de los programas 120 a los 65 y Ángel Guardián denunciaron que familiares o cuidadores estarían cobrando sus asignaciones económicas, pero utilizando el dinero para otros fines, sin garantizarles alimentación ni el sustento básico.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Veraguas confirmó que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con estos y otros hechos. La entidad reportó 21 casos activos de maltrato, que incluyen violencia física, psicológica y situaciones de abandono o desatención.

Según fuentes del Mides, algunos expedientes presentan indicios que ameritan la intervención del Ministerio Público, por lo que han sido remitidos para su respectiva investigación penal.

Pese a ello, el Mides continúa brindando seguimiento a las denuncias que no requieren acción judicial inmediata, con el fin de garantizar la protección de las personas mayores vulneradas.

Con información de Ney Castillo