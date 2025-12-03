Residentes avalan construcción del hospital de Panamá Norte durante consulta ciudadana

La comunidad de los cinco corregimientos respaldó el proyecto hospitalario, que contempla una inversión superior a los 60 millones de dólares y beneficiará a más de 300 mil residentes.

Ciudad de Panamá/Este miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo en el Club de los Leones de Las Cumbres la consulta de la ciudadanía sobre la construcción del Hospital de Panamá Norte, donde los moradores de los cinco corregimientos participaron activamente y aprobaron el desarrollo del proyecto.

Además, votaron a favor; los residentes aprovecharon el espacio para aportar sugerencias, aclarar dudas y plantear necesidades relacionadas con el servicio de salud en el sector. Autoridades como el director regional de salud, Algis Torres, el subdirector regional, Félix Montenegro, y la ingeniera Iveth Olmos, jefa de arquitectura de la dirección de infraestructura de la salud, respondieron inquietudes sobre el diseño y el funcionamiento de la futura obra.

Durante la actividad también brindaron detalles sobre mejoras en infraestructura de salud ya existentes.

El proyecto

El ministro de la Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó en su momento que el nuevo hospital será una realidad, con una inversión que supera los 60 millones de dólares.

Podría leer. Imputan a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Chepo por peculado

En la cual habrá 170 camas y una cobertura estimada de 300 mil personas, convirtiéndose en un proyecto clave para atender la creciente demanda en Panamá Norte.

Boyd Galindo recordó que la población del área lleva más de 10 años esperando este hospital y que su construcción representa un compromiso de la actual administración. Sin embargo, señalo que aún no existe una fecha concreta para el inicio de obras, ya que deben completarse procesos administrativos en la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Una vez que se cumplan todos los trámites y arranque la construcción, estimamos que el proyecto podría ser entregado en un plazo de 24 meses”, expresó el ministro.

Te puede interesar. CSS destina $91 millones para asegurar el abastecimiento nacional de medicamentos

También destaco el acuerdo firmado por el Municipio de Panamá, mediante el cual se cedieron los terrenos, más de 6 hectáreas distribuidas en tres fincas, para la ejecución del proyecto por un periodo de 30 años renovables.

La construcción del Hospital de Panamá Norte busca descongestionar otros centros médicos de la ciudad y mejorar el acceso a la atención sanitaria para miles de familias que actualmente deben desplazarse largas distancias para recibir servicios médicos.