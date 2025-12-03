CSS destina $91 millones para asegurar el abastecimiento nacional de medicamentos

Los medicamentos incluidos en la licitación abarcan tratamientos para enfermedades comunes y crónicas.

La Caja de Seguro Social (CSS) invertirá 91.9 millones de dólares en una compra masiva de medicamentos, tras llevar a cabo la Licitación de Precio Único No. 01-2026, destinada al suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de fármacos de síntesis química a nivel nacional por un período de 15 meses.

Según informó la entidad, este proceso busca garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos en todas las unidades ejecutoras del país, mediante el modelo de Precio Único, que permite fijar costos homogéneos y adquirir mayores volúmenes a mejor precio, sin afectar la calidad.

En el acto participaron 57 empresas, lo que, de acuerdo con la CSS, evidencia un procedimiento transparente, abierto y competitivo, con reglas claras que promueven la libre concurrencia.

Los medicamentos incluidos en la licitación abarcan tratamientos para enfermedades comunes y crónicas, entre ellas hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, padecimientos infecciosos y alergias, condiciones que representan una alta demanda en el sistema de salud.

El proceso fue de carácter público y transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la CSS, donde los ciudadanos pueden consultar los renglones participantes, como parte de las medidas de transparencia institucional.

Con esta inversión, la entidad busca asegurar que los asegurados reciban sus tratamientos de manera oportuna y sin interrupciones, fortaleciendo así la atención en el sistema público de salud.