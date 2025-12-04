Nace el primer bebé en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón

Colón/Tras pocas horas de su apertura, el servicio de urgencias del nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero de la provincia de Colón ya registró su primer nacimiento.

Y es que este jueves en horas inició oficialmente la atención en el área de urgencias de este centro hospitalario que brindará atención las 24 horas del día, los siete días de la semana. Se espera que este cuarto de urgencias atienda, en promedio, 11,700 pacientes al mes.

El servicio de urgencias cuenta con 22 camas de observación, 12 cunas para recién nacidos, ocho espacios para trauma y choque, ocho camas de aislamiento y seis camas para choque leve.

Le puede interesar: Ministerio de Obras Públicas realiza limpieza en estaciones de bombeo en Colón

Habitantes de Colón valoraron positivamente el inicio de operaciones, señalando que la provincia llevaba años esperando una solución integral para la atención médica. Uno de los ciudadanos consultados calificó la apertura como "necesaria".

Urgencias también contará con equipos de ultrasonido, electrocardiogramas y monitores, entre otros.

El moderno complejo cuenta con más del doble de camas que el actual hospital y está diseñado para atender a miles de personas aseguradas y no aseguradas en espacios amplios, modernos y pensados para el bienestar del paciente.

Su estructura es ambiciosa: siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, equipados con tecnología de última generación. Entre sus principales características destacan:

El hospital ofrecerá 14 especialidades y 25 subespecialidades, entre ellas cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología.

Se espera que en los próximos meses se ponga en marcha el funcionamiento total del edificio aclamado por años por todos los colonenses.

También podría leer: