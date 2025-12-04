Ministerio de Obras Públicas realiza limpieza en estaciones de bombeo en Colón

El Ministerio de Obras Públicas se encarga de retirar toneladas de basura en las estaciones de bombeo para garantizar el buen funcionamiento en las áreas pluviales para la protección de la comunidad y el uso correcto del funcionamiento del sistema sanitario en la provincia.

Colón, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) se encargó de retirar varias toneladas de basura que se encontraban acumuladas en distintas estaciones de bombeo de la ciudad de Colón; como parte de una jornada de limpieza y mantenimiento, se busca evitar daños en estas infraestructuras clave.

El director regional del MOP en Colón, Elvin Ábrego, dio a conocer que los trabajos se llevaron a cabo para garantizar el óptimo funcionamiento de las bombas, las cuales son esenciales para el manejo de las aguas residuales y pluviales en el área.

Según Ábrego, la cantidad de desechos que fue extraída refleja un problema persistente de mala disposición de la basura por parte de algunos residentes de esta comunidad.

El director mencionó que la acumulación no solo afecta el equipo, sino que pone en riesgo el sistema que protege a la comunidad de las inundaciones y desbordes, donde hizo un llamado a la población a reforzar la práctica en el manejo responsable de desechos.

La jornada se lleva a cabo en la estación de bombeo ubicada en calle 16 y continuará en las instalaciones de calle 13 y calle 1, y se espera completar con las labores necesarias para mantener la operatividad del sistema de limpieza.

