Ministerio de Obras Públicas realizó inspección del sistema sanitario en Isla Colón

El Ministerio de Obras Públicas, junto con su equipo, se encarga de mejorar el sistema sanitario en Isla Colón para encontrar una posible solución a los problemas de las tuberías.

Isla Colón, Bocas del Toro/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó una inspección del sistema sanitario en Isla Colón, Bocas del Toro.

Durante el recorrido, se visitaron varios lugares de la isla, como comercios e instalaciones que producen aguas residuales con el objetivo de identificar bloqueos o problemas en las tuberías del sistema sanitario, con el fin de asegurar que los establecimientos sigan las normas correctas de los desechos líquidos.

Estos trabajos se realizaron bajo la coordinación con el MOP, Conades, Idaan y Minsa, quienes se encargaron de analizar los resultados para proponer soluciones para mejorar la red sanitaria. Además, el Ministerio de Ambiente desarrolló su propio diagnóstico utilizando equipos especializados de sonda.

Es importante reconocer que el punto clave de esta inspección ha sido el camión Vactor que mantiene el MOP operando en la isla desde hace aproximadamente un mes, ya que ha sido fundamental para aplicar presión en las tuberías, con el fin de realizar las verificaciones necesarias y así facilitar un diagnóstico más completo.