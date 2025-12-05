Centro de Entrega de Placas cerrará temporalmente por trabajos de mantenimiento eléctrico

Las operaciones de entrega de placas y pagos de impuestos de circulación se reanudarán con normalidad a partir del lunes 15 de diciembre.

El Centro de Entrega de Placas, ubicado en el Parque Francisco Arias Paredes, entre las avenidas Perú y Cuba, permanecerá cerrado el sábado 13 de diciembre debido a una serie de trabajos de mantenimiento en sus instalaciones eléctricas.

Las autoridades informaron que estos trabajos son necesarios para garantizar el funcionamiento seguro y adecuado del sistema, por lo que el servicio será suspendido durante esa jornada.

El Centro de Entrega de Placas atiende regularmente de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., mientras que los sábados opera de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.