Panamá y Sudáfrica exploran nuevas oportunidades para ampliar el intercambio comercial

Existe un significativo potencial para incrementar las exportaciones panameñas hacia el África austral, con oportunidades en sectores como agroindustria, manufactura, tecnología y servicios especializados.

Ciudad de Panamá
Ciudad de Panamá / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
05 de diciembre 2025 - 16:34

Ciudad de Panamá/Con el propósito de diversificar los negocios y ampliar la oferta exportable del país, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sostuvo una reunión de alto nivel con Alexandra Lilian Amelia Abrahams, viceministra de Comercio, Industria y Competencia de Sudáfrica.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia de fortalecer la relación bilateral, aprovechando las ventajas competitivas de Panamá como un hub logístico global y una plataforma estratégica para la reexportación de mercancías, además de su posición privilegiada como punto de conexión entre América Latina, el Caribe y África.

Moltó subrayó que existe un significativo potencial para incrementar las exportaciones panameñas hacia el África austral, con oportunidades en sectores como agroindustria, manufactura, tecnología y servicios especializados.

En la reunión se presentó además la estrategia nacional para la incorporación de Panamá a la industria de semiconductores, que incluye avances en formación de talento y el desarrollo de capacidades tecnológicas.

Las autoridades también identificaron posibles áreas de cooperación futura, así como iniciativas orientadas al intercambio de mejores prácticas comerciales y mecanismos para dinamizar el flujo de bienes y servicios.

“Fortalecer los vínculos con Sudáfrica es prioritario; hay un enorme espacio para crecer en comercio, inversión y cultura, y queremos aprovecharlo al máximo”, afirmó el ministro.

Como parte de su agenda en Sudáfrica, Moltó participó junto a Giulia de Sanctis, presidente de APEDE, en un encuentro con Elias Monage, presidente del Black Business Council, donde se discutieron oportunidades de alianzas público–privadas y proyectos que impulsen el desarrollo empresarial y la innovación.

Esta gira de trabajo se enmarcó en el Panamá Week 2025, una plataforma destinada a fortalecer la proyección internacional del país y posicionarlo como un destino seguro, competitivo y confiable para la inversión extranjera.

Durante la misión, delegados del MICI, la Cancillería, Promtur Panamá y representantes gremiales sostuvieron reuniones con actores clave del sector público y privado sudafricano, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional de abrir nuevas puertas para el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversiones hacia Panamá.

