Panamá registra crecimiento en exportaciones en lo que va del 2025

Ciudad de Panamá/Las exportaciones panameñas se registraron con un crecimiento del 4.7% en los primeros nueve meses de 2025, con el fin de alcanzar un total de B/. 754.9 millones, según el reciente informe que fue brindado por parte de la Oficina de Inteligencia Comercial (INTELCOM) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), con base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El resultado representa un aumento de B/. 34.2 millones en comparación con el mismo periodo que constituye al nivel más alto, con el fin de alcanzar los primeros tres trimestres de los últimos años.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el buen desempeño en el sector es “el compromiso de los productores panameños y a la coordinación entre el sector público y privado que se encarga de mantener la competitividad en los mercados internacionales”.

El informe muestra que el crecimiento estuvo liderado por productos del mar y del sector agroindustrial. En donde el camarón congelado fue ubicado como el principal rubro de exportación, con una participación del 12.5%, seguido del banano con 8.5% y el aceite de palma en bruto con 6.7%. Por esta razon se concidera que las diez principales líneas de exportación representaron el 54.5% del total acumulado.

El Sistema Armonizado, los pescados y crustáceos representaron el 21.4% del total exportado, seguidos de frutas (12.8%), grasas y aceites (9.5%), fundición de hierro y acero (6.4%), alimentos preparados para animales (4.6%) y madera (4.5%).

En cuanto a los destinos comercios, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado, con una participación del 15.7%, seguido de Taiwán (12.3%) y Países Bajos (8.5%). China, México, India, Costa Rica, Cuba y Tailandia completan la lista de los diez principales destinos, que en conjunto suman el 69.6% de las exportaciones.

Al incluir los envíos desde regímenes especiales, como zonas francas y Panamá Pacífico, las exportaciones totales ascendieron a B/. 988.1 millones, un incremento del 1,7 % respecto al año anterior, debido a que los productos provenientes fueron registrados con una leve disminución del 6.9% por el crecimiento de las exportaciones tradicionales. Con estos resultados, Panamá presencia los mercados internacionales, reafirmando el papel del sector exportador como un componente estratégico del desarrollo económico nacional.

