Ministro Moltó explica que feria de empleo para proyecto minero en Donoso 'no implica reactivación de la mina'

Ciudad de Panamá/Este martes 28 de octubre, cientos de personas realizaron una larga fila para participar de una feria de empleo en donde se ofertaron al menos 100 vacantes para diversas áreas en la empresa Minera Panamá, S.A.

La jornada de reclutamiento se llevó a cabo en la cancha municipal del distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé.

TVN Noticias consultó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sobre los motivos de esta feria laboral y aseguró que no "implicaba la reactivación de la mina".

De acuerdo con Moltó, la feria de empleo responde a las actividades que se realizan en el marco del plan de gestión y preservación segura de la mina de Donoso.

"La compañía necesita y ha necesitado contratar personal para casualmente realizar esas gestiones de preservación del área, sobre todo ambiental, pero sobre todo en mantenimiento de los equipos que ahí ellos tienen, la infraestructura que ellos tienen, y eso genera empleo y definitivamente, pues, necesitan contratar empleo en el área y, como cualquier empresa, está tratando de obtener el mejor recurso humano y ojalá, pues, lo tenga casi todo de esa región, que es lo más importante", explicó Moltó al ser consultado por este medio.

Añadió que "esto no implica reactivación de la mina ni mucho menos, es para el plan de preservación y gestión segura que requiere de mano de obra local, sobre todo para la preservación ambiental". Calificó como positiva esta actividad que beneficia a las comunidades de la región con la contratación de mano de obra local.

En la feria de empleo se ofertaron plazas para áreas de plomería, electricidad, soldadura industrial, entre otras.

Previamente se había explicado que este plan se mantendrá activo todo el tiempo que se requiera para que el sitio se mantenga "ambientalmente" cuidado. Según se ha informado, las áreas que requieren mantenimiento son la planta eléctrica, el mantenimiento del muelle y la protección de todas las áreas.

