Huracán Melissa: ¿Qué indican los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes sobre su evolución?

Miami, Estados Unidos/El huracán Melissa, que bajó a categoría 4, es considerado “extremadamente peligroso”, mientras cruza el oeste de Jamaica, generando vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas en la isla, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) con sede en Miami, Florida.

A las 2:00 p.m. (hora del este), el ojo del huracán se ubicaba cerca de la latitud 18.2° Norte y longitud 78.0° Oeste, aproximadamente 35 kilómetros al suroeste de Montego Bay, Jamaica, y a 370 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba.

Melissa mantiene vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte-noreste a 13 km/h, con una presión central mínima de 899 milibares, lo que la convierte en uno de los sistemas más potentes de la actual temporada ciclónica del Atlántico.

El pronóstico indica que el huracán continuará su paso sobre el oeste de Jamaica durante las próximas horas y volverá al mar Caribe antes de impactar el sureste de Cuba durante la madrugada del miércoles. Posteriormente, se espera que avance hacia el sureste y centro de las Bahamas entre el miércoles por la noche y el jueves.

Lluvias torrenciales e inundaciones catastróficas

Las autoridades meteorológicas advierten que Melissa podría dejar entre 380 y 760 milímetros (15 a 30 pulgadas) de lluvia sobre Jamaica, con acumulaciones máximas de hasta 1,000 milímetros (40 pulgadas) en algunas zonas montañosas, lo que provocaría inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra de gran magnitud.

En el este de Cuba, las lluvias podrían acumular entre 250 y 500 milímetros (10 a 20 pulgadas), mientras que en el sureste de las Bahamas se prevén 125 a 250 milímetros (5 a 10 pulgadas) de precipitaciones.

El NHC alertó que una marejada ciclónica que amenaza la vida se registra a lo largo de la costa sur de Jamaica, con olas que podrían elevarse entre 9 y 13 pies (2.7 a 4 metros) sobre el nivel del suelo. En la costa noroeste, cerca de Montego Bay, se esperan aumentos de entre 2 y 4 pies.

De igual forma, existe el riesgo de marejadas de 8 a 12 pies en la costa sureste de Cuba y de 5 a 8 pies en el sureste de las Bahamas. En Haití se prevén inundaciones costeras menores.

Condiciones extremas y recomendaciones

El organismo advirtió que el fracaso estructural total es probable en zonas cercanas a la trayectoria del huracán, especialmente en áreas elevadas donde los vientos pueden intensificarse hasta un 30% más de lo registrado a nivel del mar.

Las autoridades exhortan a la población a no salir durante el paso del ojo del huracán, dado que los vientos retornan con fuerza en la parte posterior de la pared del ojo, y a mantenerse atenta a los avisos de emergencia locales.

Melissa continúa siendo un huracán mayor, extremadamente peligroso, mientras avanza por el Caribe occidental rumbo al noreste.