Ministro Moltó aclara el estado de arbitrajes con minera y pide a la Asamblea acelerar acuerdo con Mercosur

Ministro Julio Moltó confirma que un arbitraje con Minera Panamá ya se cayó y no se puede volver a levantar.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Comercio e Industrias (Mici), Julio Moltó, abordó en una entrevista reciente dos frentes cruciales para la economía nacional: la próxima ratificación de la alianza con el Mercado Común del Sur (Mercosur) y el estatus real de los arbitrajes internacionales interpuestos por First Quantum y Minera Panamá.

Moltó desmintió los reportes que sugerían el fracaso de las negociaciones legales, confirmando que la suspensión de los arbitrajes sigue vigente y que el Gobierno ha conseguido un logro legal significativo: la caída permanente de uno de los casos que ya no podrá reactivarse.

El ministro enfatizó que el acuerdo que será discutido en la Asamblea Nacional no es un Tratado de Libre Comercio (TLC) tradicional, sino un "Tratado de Complementaciones" diseñado estratégicamente.

Según Moltó, la alianza busca afianzar la posición de Panamá como un gran centro logístico y marítimo. El objetivo es atraer a empresas de Mercosur para que se instalen en el país y utilicen su infraestructura (puertos y sector financiero) para la manufactura ligera o la redistribución de productos hacia Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

El titular del MICI destacó que el acuerdo permitirá una complementación mutua. Mientras Mercosur aprovecharía la plataforma logística panameña, Panamá se beneficiaría de la experiencia agrícola, tecnológica y biotecnológica de los países del sur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay).

Además, el mercado de casi 300 millones de personas abre grandes oportunidades para productos panameños con historial de éxito, como el café y el cacao.

Optimismo legislativo

Moltó expresó su confianza en que el acuerdo sea discutido y aprobado durante el actual periodo legislativo. Indicó que, tras una gira nacional informativa con el presidente de la Asamblea, se espera que el proyecto avance a segundo debate esta misma semana.

El ministro Moltó fue enfático al calificar la reciente noticia sobre la conformación de dos paneles arbitrales como una "noticia mal entendida".

“Que se conforme el panel no significa que se deja la suspensión de los arbitrajes”, afirmó Moltó, reiterando que todas las suspensiones están debidamente registradas ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

El mayor logro revelado por Moltó es que uno de los arbitrajes ya ha sido desestimado de forma permanente, lo cual representa una ventaja legal definitiva para el Estado panameño. "El panel no puede hacer nada si los arbitrajes están suspendidos," subrayó el ministro.

Respecto al sitio minero, Moltó confirmó que la auditoría integral continúa para determinar el estado ambiental y operativo del área, una herramienta clave para el Estado. Aunque el plazo inicial era de cinco a seis meses, Moltó se mostró optimista en que los resultados puedan estar disponibles antes, y se comunicarán con total transparencia.

La empresa First Quantum, aunque legalmente establecida, no está operando, sino únicamente llevando a cabo el mantenimiento de la gestión segura para la protección del medio ambiente en el área.

Moltó compartió un informe satisfactorio sobre la reactivación agrícola en Bocas del Toro, un proyecto que busca recuperar el producto de exportación más importante de Panamá.

"Estamos muy contentos. Ya había más de 2,000 personas trabajando en temas agrícolas y de limpieza", detalló el Ministro. La reactivación prevé la creación de 5,000 empleos en total (una primera etapa de 3,000 y una segunda de 2,000 adicionales), impulsando la recuperación económica de la provincia.