Revocatoria de mandato contra alcalde de Colón: Autorizan recolección; se necesitan 52,149 firmas

Colón, Colón/El Tribunal Electoral autorizó el inicio de la recolección de firmas de respaldo para la solicitud de revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Colón, Lorenzo Diógenes Galván Niño, quien fue electo por libre postulación en el circuito 3-1.

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Electoral del martes 28 de octubre de 2025, el proceso fue promovido por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien deberá reunir el 30% del padrón electoral correspondiente al circuito, equivalente a 52,149 firmas válidas de un total de 173,829 electores inscritos.

El documento oficial también establece que Rodríguez contará con un plazo de 120 días calendario para recolectar las firmas requeridas, conforme al numeral 4 del artículo 6 del Decreto 49 de 2020.

La Dirección Regional de Organización Electoral de Colón precisó que, antes de iniciar la recolección, los activistas designados recibirán un periodo de dos semanas de capacitación, según lo dispuesto en la normativa vigente.

La resolución resalta además que el Tribunal mantiene en todas sus partes la validez de la solicitud de revocatoria presentada por Rodríguez, y ordena a las autoridades electorales locales coordinar el proceso bajo las reglas y procedimientos establecidos.

Con esta autorización, se abre oficialmente el camino hacia una posible consulta ciudadana que podría definir la continuidad del alcalde colonense, en un proceso que será supervisado por el Tribunal Electoral para garantizar su transparencia y legalidad.