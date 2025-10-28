Cadena perpetua en Panamá: Prohíjan en la Asamblea anteproyecto de ley que busca establecerla

Durante la presentación, Coba advirtió que los casos de crímenes atroces en el país han ido en aumento.

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó este martes 28 de octubre el anteproyecto que propone la cadena perpetua en Panamá para casos de homicidios atroces, presentado por la diputada panameñista Ariana Coba.

La diputada señaló que muchos familiares de víctimas “quedan con un sin sabor” ante crímenes atroces que les arrebatan a un ser querido. "Tengo la capacidad y mi escala de valores me permite ponerme en los zapatos de quienes sí lo han tenido que pasar con mucho dolor y sufrimiento”, expresó Coba, quien dejó claro que no he pasado por hechos como este.

Durante la presentación, Coba advirtió que los casos de crímenes atroces en el país han ido en aumento, recordando el más reciente, el de la joven apuñalada en un parque público en Pocrí, Aguadulce.

El anteproyecto fue respaldado de manera unánime por la Comisión de Gobierno, y el diputado Luis Duke manifestó su apoyo, aunque planteó la necesidad de revisar el hacinamiento carcelario y precisar qué tipos de delitos colectivos podrían recibir penas de cadena perpetua.

Entre las modificaciones planteadas se incluye el artículo 52 del Código Penal, que habla sobre la pena de prisión se adiciona que “la pena de prisión que se imponga por un solo hecho o en caso de concurso de delitos, puede durar entre seis meses y prisión perpetua”.

El anteproyecto también adiciona el artículo 132-C, que define los casos que ameritan prisión perpetua. “Quien cause la muerte a otra persona mediante ejecución atroz, utilización de fuego, extracción de un órgano vital, inmersión o asfixia; quien, en el marco de un mismo hecho, acontecimiento o circunstancia, cometa homicidio contra dos o más personas, de forma simultánea o sucesiva, siempre que exista conexión directa entre los actos; quien sea asesino en serie; o quien cometa homicidio en el contexto de delitos contra la seguridad colectiva que generen peligro común para la sociedad, será sancionado con pena de prisión perpetua”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó su respaldo al proyecto. “Mi sentimiento es que este tipo de gente no tiene derecho ni a vivir. Alguien que se ensaña con una persona, con un niño o una niña; que la viola o la destroza, esa persona no es un ser humano. Mi simpatía está con el proyecto”, expresó en una de sus conferencias semanales.

El mandatario agregó que, aunque un aumento a 50 años de condena puede ser considerado duro, esta medida solo tendría sentido si no contempla reducciones de pena ni otros recursos que puedan beneficiar al agresor. “Una pena de 50 años puede compensar, en parte, el dolor de los familiares de la víctima, pero debe cumplirse íntegra”, señaló Mulino.

Aseguró que dará seguimiento al avance del proyecto en la Asamblea Nacional, y que evaluará cuidadosamente la iniciativa cuando llegue al Ejecutivo antes de tomar una decisión final. “Yo esperaré y le daré seguimiento al proceso de este proyecto en la Asamblea, y cuando llegue a la Presidencia lo evaluaré con mucho cuidado”, precisó.