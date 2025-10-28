Comisión de Gobierno rechaza proyectos de ley anticorrupción que presentó el procurador Gómez

El procurador Gómez Rudy había presentado el pasado 24 de julio ante el pleno legislativo dos iniciativas clave en la lucha contra la corrupción , entre ellas la Ley General Anticorrupción , identificada como proyecto de ley 291 .

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazó este martes los dos proyectos de ley presentado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, con cinco votos a favor y cuatro en contra.

El procurador Gómez Rudy había presentado el pasado 24 de julio ante el pleno legislativo dos iniciativas clave en la lucha contra la corrupción, entre ellas la Ley General Anticorrupción, identificada como proyecto de ley 291; y el proyecto de ley 292 que modifica el Código Penal en materia de delitos contra la administración pública.

El debate sobre esta propuesta se dio a pocos días de concluir el primer periodo ordinario de sesiones legislativas, en una reunión dirigida por el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno.

Camacho explicó que el proyecto fue incluido en la agenda de la comisión porque hasta ahora llegaron las opiniones de las autoridades que la comisión había solicitado, en referencia a los informes requeridos a distintas instituciones públicas antes de su discusión.

La iniciativa generó una fuerte controversia en el escenario político y judicial. El contralor general de la República, Anel Flores, había expresado su desacuerdo con el texto, argumentando que este eliminaba las auditorías de la Contraloría en las investigaciones por delitos de peculado, lo que —según él— restaría controles al proceso.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también cuestionó el contenido del proyecto y, en su momento, pidió al procurador Gómez que retirara la propuesta.

Sin embargo, el procurador decidió mantenerla, lo que acentuó la tensión entre distintas autoridades y dividió opiniones entre dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil, que pedían abrir el debate y aprobar medidas concretas contra la corrupción.

Durante el debate, el Ministerio Público defendió la propuesta señalando que se busca agilizar las investigaciones.

