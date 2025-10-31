Fabián Marciaga diseña el nuevo sello oficial 'Hecho en Panamá'

El MICI informó que se recibieron más de 1,360 propuestas provenientes de todas las provincias y de panameños residentes en el exterior, lo que subraya el alto interés y la participación cívica en la creación de esta marca nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Justo en la antesala de las celebraciones de noviembre, el Mes de la Patria, Panamá ha dado a luz un poderoso símbolo de unidad y excelencia productiva: el sello “Hecho en Panamá”. Este distintivo no solo exaltará la calidad, el talento y la creatividad nacional, sino que se convertirá en la insignia oficial de la producción panameña dentro y fuera de las fronteras.

El logotipo ganador, que encapsula la esencia del ingenio istmeño, fue diseñado por el joven Fabián Alberto Marciaga Chávez, originario de la provincia de Panamá, y fue seleccionado tras un proceso riguroso y transparente sin precedentes.

Un símbolo que proyecta pasión y autenticidad

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, expresó el profundo significado de esta nueva marca país:

“Este sello representa el esfuerzo y el espíritu del pueblo panameño. Cada producto que lo lleve contará una historia de trabajo, calidad y orgullo nacional”.

El MICI informó que se recibieron más de 1,360 propuestas provenientes de todas las provincias y de panameños residentes en el exterior, lo que subraya el alto interés y la participación cívica en la creación de esta marca nacional.

La elección del diseño estuvo a cargo de un jurado de alto nivel que analizó cada propuesta bajo criterios de originalidad, identidad nacional, aplicabilidad y proyección internacional. Entre los destacados miembros se encontraban: Alicia Jiménez (Fedecámaras) y Bianca Morán (APEX), Ignacio Mallol (Mallol & Mallol), Ricardo Salterio (Culto Publicidad) e Ivanna Quintero (Analmo), Ricardo Velázquez (barítono y embajador cultural) e Isaac Villaverde (chef y gestor cultural), Galileo Solís (especialista del BID), Ernesto Cedeño (diputado) e Isis Suárez (Grupo Calesa).

El ministro Moltó destacó la diversidad y profesionalismo del panel, asegurando que fue un "proceso prístino, profesional y patriótico" que culmina en un sello que representa a todos los panameños.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, celebró la iniciativa, destacando su valor simbólico:

“Cuando el pueblo panameño se une, suceden grandes cosas. Este sello no solo distingue lo hecho en Panamá, sino que nos recuerda que somos capaces de ofrecer calidad y orgullo al mundo”, destacó el mandatario.

Actualmente, el MICI trabaja en la definición de los requisitos, los términos legales y la fecha oficial de circulación del sello. El Sello “Hecho en Panamá” se perfila como un emblema de confianza y excelencia, destinado a impulsar la competitividad del país, fortalecer su identidad productiva y promover el consumo nacional con un fuerte sentido de pertenencia.

“Ver este sello impreso en nuestros productos será motivo de orgullo. Es una marca que nos une, una huella que dice con orgullo: esto es Panamá”, concluyó el ministro Moltó.