Diseño del sello 'Hecho en Panamá': Diez propuestas finalistas pasan a la ronda decisiva

Ciudad de Panamá, Panamá/El Concurso de Diseño del Sello “Hecho en Panamá” alcanzó una etapa crucial el pasado 24 de octubre, con la selección de las diez propuestas finalistas que competirán por el diseño oficial que representará la identidad y calidad de los productos y servicios panameños ante el mundo.

Tras una rigurosa evaluación, un panel de jurados eligió a los finalistas, quienes ahora avanzan a la ronda final de calificación, programada para el próximo 29 de octubre.

El proceso, impulsado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), "ha mantenido un estricto compromiso con la transparencia y el rigor técnico desde su inicio".

De las 1,362 propuestas recibidas entre el 27 de agosto y el 3 de octubre, un equipo especializado realizó una revisión técnica y conceptual a partir del 17 de octubre. Esta fase de verificación aseguró el cumplimiento de requisitos formales y técnicos (como formatos, versiones a color/blanco y negro, y justificación conceptual), resultando en 395 propuestas que lograron pasar a la evaluación del jurado.

La jornada de calificación del 24 de octubre estuvo a cargo de un jurado compuesto por Ernesto Cedeño, Alicia Jiménez, Bianca Morán, Ignacio Mallol, Ivanna Quintero, Ricardo Salterio, Galileo Solís, Isis Suárez, Ricardo Velásquez e Isaac Villaverde, quienes representan diversos sectores del ámbito empresarial, cultural, creativo y político.

Las propuestas fueron evaluadas bajo criterios fundamentales como la originalidad, la representación de la identidad nacional, la versatilidad técnica, la claridad visual, la capacidad de reproducción y la coherencia conceptual. La selección de los 10 finalistas marca el último escalón antes de conocer el diseño ganador.

El MICI agradeció la entusiasta participación de todos los concursantes y destacó el profesionalismo del jurado, reiterando que el Sello “Hecho en Panamá” se establecerá como un símbolo nacional que proyectará el valor, la creatividad y el esfuerzo del talento panameño a nivel global.

