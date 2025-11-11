Panamá avanza en la importación de semillas certificadas de arroz desde Colombia

La importación de semillas registradas para su validación y multiplicación local fortalecerá los programas de fitomejoramiento.

Ciudad de Panamá/En cumplimiento del compromiso asumido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, con la Federación de Productores de Arroz de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) avanza en la implementación de medidas concretas para garantizar la importación de semillas certificadas desde Colombia, con el objetivo de fortalecer la producción del principal grano de consumo en el país.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno Nacional para respaldar al sector agropecuario, mediante el acceso a material genético competitivo que permita una cosecha más estable, productiva y sostenible.

Como parte de este esfuerzo, una misión técnica del MIDA viajó a Colombia para visitar las instalaciones de la Federación de Arroceros de Colombia (Fedearroz), con el fin de fortalecer la cooperación técnica y establecer mecanismos de intercambio en materia de innovación agrícola.

El ministro del MIDA, Roberto Linares, explicó que la institución trabaja actualmente en los documentos normativos que formalizarán la importación de las semillas certificadas, dando continuidad al compromiso presidencial de agilizar los procesos de introducción y registro comercial de nuevas variedades. Estas semillas ofrecerán una base genética más sólida y diversificada, contribuyendo a la sostenibilidad de la producción arrocera nacional.

Durante la visita, se establecieron alianzas entre las federaciones de productores y se exploraron proyectos de rotación de cultivos con soya, una práctica que favorece la sostenibilidad de los suelos.

Según los resultados de la misión técnica, la importación de semillas registradas para su validación y multiplicación local fortalecerá los programas de fitomejoramiento, generará empleo en la industria semillera y aportará directamente a la seguridad y soberanía alimentaria del país.

La introducción de nuevas variedades de semillas también fomentará la competencia y eficiencia en los programas de mejoramiento genético, ampliando la base genética del arroz en Panamá y en la región centroamericana, que actualmente depende en gran parte del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR).

La misión del MIDA destacó que esta apertura permitirá diversificar las fuentes de germoplasma, recomendando explorar opciones en otros países con experiencia en innovación arrocera, como Brasil, República Dominicana y otras naciones de la región.