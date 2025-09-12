IMA sobre importación de arroz: 'no afecta la producción nacional, tampoco a los productores del rubro'

Aseguraron que, desde el IMA, se está a la espera de la cosecha nacional, del reposo del grano, hasta que esté en mejor condición para poder comprar arroz nacional y venderlo en todas las agroferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional.

Luego de que el productor de arroz, Omar Spiegel, indicara en Noticias AM que la importación de arroz que recibió el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en plena temporada de cosecha contribuyó a la depresión del precio de venta de la producción, la institución reaccionó mediante un comunicado y negó dicha afirmación.

“Hoy en día, nuestros productores están recibiendo por debajo del costo de producción. Producir un quintal de arroz, en el 87% de la producción nacional, que es el arroz en secano, cuesta alrededor de un poco más de 26.00 dólares y hoy nuestros productores están recibiendo cifras de $24.00, $22.00 y hasta 19.00 dólares”, detalló Spiegel.

Sin embargo, de acuerdo con el IMA, la reciente importación "no afecta la producción nacional, así como tampoco a los productores del rubro, ya que dicho embarque tiene como único destino el abastecimiento de nuestras ferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional".

Aseguraron que, desde el IMA, se está a la espera de la cosecha nacional, del reposo del grano, hasta que esté en mejor condición para poder comprar arroz nacional y venderlo en todas las agroferias, tiendas y agrodistribuidoras a nivel nacional.

Nilo Murillo, director de la institución, recordó que la importación se aprobó porque desde la Cadena Agroalimentaria de Arroz, luego de que los representantes de los molinos manifestaran que no contaban con disponibilidad para suplir a la institución, que demandaba arroz para cubrir los meses de septiembre, octubre y noviembre.

"Ante esta situación, el IMA se vio en la necesidad de importar 550 mil quintales de arroz en cáscara, con el objetivo de garantizar el suministro en los programas de ferias, tiendas y agrodistribuidoras hasta noviembre de este año, fecha en la que se espera la cosecha nacional después de reposado el grano", subrayó.

Además, Murillo explicó que la Cadena Agroalimentaria de Arroz había aprobado previamente la importación de 1.1 millón de quintales, volumen con el cual los molinos podían cubrir tanto la demanda comercial como la institucional del IMA. No obstante, los molinos ya habían importado con arancel 463 mil quintales de arroz, lo que, sumado a la cantidad aprobada, generó la oposición de los productores, quienes alegaron que se sobrepasaba el volumen requerido y se ponía en riesgo la producción local.

Como resultado, se dejó sin efecto la resolución de importación de 1.1 millón de quintales, lo que provocó un faltante aproximado de 600 mil quintales.

"Este faltante afectó directamente al IMA, ya que los molinos priorizaron el abastecimiento de sus marcas comerciales", indicó.

También le puede interesar: