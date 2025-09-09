Productores de arroz advierten que 80% de la cosecha nacional está en riesgo por importaciones

La Comisión de Asuntos Agropecuarios escuchó las peticiones y se comprometió a analizarlas, en medio de la creciente preocupación del sector por la pérdida de competitividad.

Productores de arroz de distintas provincias del país se reunieron este martes con diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional para advertir sobre la grave crisis que atraviesa el sector, que aseguran ya afecta a más del 80% de los agricultores.

El problema radica en la importación de más de 800 mil quintales de arroz, entre compras realizadas por el sector privado y otras avaladas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Según los arroceros, estas operaciones coincidieron con la época de cosecha nacional y han desplomado los precios, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad de miles de familias rurales.

Los productores recordaron que producir un quintal de arroz en Panamá cuesta alrededor de B/.26.40, mientras que actualmente reciben entre B/.26 y B/.27.50 por quintal, lo que en muchos casos los mantiene al borde de la quiebra. En algunos casos, señalaron, los pagos han sido de hasta B/.19, cifra que calificaron como insostenible.

“Esto no es que va a pasar, ya es una realidad. Si no se toman medidas urgentes, el 80% de la producción nacional va a desaparecer, junto con 40 mil empleos rurales y la paz social que genera el sector”, advirtió uno de los voceros durante la reunión.

Como parte de sus propuestas, solicitaron al gobierno reglamentar el artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo económico de B/.7.50 por quintal de arroz en cáscara sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años. También pidieron garantizar un precio justo para la producción local y limitar las importaciones durante la época de cosecha.

La Comisión de Asuntos Agropecuarios escuchó las peticiones y se comprometió a analizarlas, en medio de la creciente preocupación del sector por la pérdida de competitividad y el impacto directo en la soberanía alimentaria del país.